В «Спартаке» изменилась роль Бакаева. Пока это главная находка Тедеско
Одно из главных изменений Тедеско в «Спартаке» – новая роль Зелимхана Бакаева. При Кононове он играл на флангах атаки. С Тедеско в двух матчах Бакаев выходил в центре поля, под нападающим.
Причем с мячом и без него позиция Бакаева меняется. Когда команда атакует, он располагается под нападающими. Когда обороняется, опускается в тройку центральных полузащитников.
В обеих играх Бакаев был лучшим по касаниям на чужой половине поля. В сегодняшней – стал лучшим матче, отдав три голевые передачи. Интересно, что до этого он никогда в жизни не играл в центре поля.
Тедеско уже объяснил, почему использует Бакаева в новой роли: «Мы хотим, чтобы он часто получал мяч. Он умеет играть в тесном пространстве, мы хотим использовать это преимущество. Уверен, скоро он привыкнет к новой роли».
Зелимхан мне сказал: «Тренер, мне очень нравится эта позиция. Здесь я могу и пас отдать, и гол забить». Мне тяжело отказать игроку, когда он проявляет такое желание. Но, несмотря на его новую позицию, сохраняется возможность, что в каком-то матче он может сыграть и на фланге. Универсальные игроки – это здорово».
Сам Бакаев тоже говорил о смене позиции после игры с «Локо»: «Мне надо было привыкнуть к игре в центре поля, потому что до прошлого тура никогда там не играл. Но меня всегда тянуло в центр, поэтому не так сложно было адаптироваться, тем более, когда в тебя верит тренер. Я думаю, что еще должен прибавить на этой позиции».
В этом сезоне Бакаев лучший в «Спартаке» по передачам под удар (3.25 за игру). До кризиса при Кононове, в начале сезона, он был одним из лучших в команде. Сейчас у Бакаева пять голов и девять ассистов в 18 играх.
Почему Тедеско ставит его в центр
«Спартак» отдавал мяч и с «Рубином», и с «Локо». Тедеско пока ставит на контратаки, а Бакаеву прекрасно подходит такой футбол. В центре он нужен для разгона атак (оттуда это делать удобнее и эффективнее такому игроку). Два сильнейших качества Бакаева: скорость и дриблинг.
В прошлом сезоне Бакаев был лучшим игроком РПЛ по проникновениям в чужую штрафную с мячом. В среднем за игру Бакаев 3.5 раза входил в штрафную – часто получалось продавливать защитников на дриблинге, либо вбегать туда в контратаках. Также Бакаев закончил прошлый сезон в первой десятке дриблеров лиги.
Мысли о центре поля у Бакаева были еще до прихода Тедеско: «Мне нравится делать разрезающие передачи, искать нестандартные ходы. Мне нравится, когда я могу играть справа, ближе к центру. Это позволяет мне использовать свои лучшие качества».