В «Спартаке» изменилась роль Бакаева. Пока это главная находка Тедеско

Тедеско уже объяснил, почему использует Бакаева в новой роли: «Мы хотим, чтобы он часто получал мяч. Он умеет играть в тесном пространстве, мы хотим использовать это преимущество. Уверен, скоро он привыкнет к новой роли».

Зелимхан мне сказал: «Тренер, мне очень нравится эта позиция. Здесь я могу и пас отдать, и гол забить». Мне тяжело отказать игроку, когда он проявляет такое желание. Но, несмотря на его новую позицию, сохраняется возможность, что в каком-то матче он может сыграть и на фланге. Универсальные игроки – это здорово».

Сам Бакаев тоже говорил о смене позиции после игры с «Локо»: «Мне надо было привыкнуть к игре в центре поля, потому что до прошлого тура никогда там не играл. Но меня всегда тянуло в центр, поэтому не так сложно было адаптироваться, тем более, когда в тебя верит тренер. Я думаю, что еще должен прибавить на этой позиции».

В этом сезоне Бакаев лучший в «Спартаке» по передачам под удар (3.25 за игру). До кризиса при Кононове, в начале сезона, он был одним из лучших в команде. Сейчас у Бакаева пять голов и девять ассистов в 18 играх.