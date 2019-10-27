Эмоции «Спартака» от 3:0 над «Локо»: прыжок Джикии в толпу, карточка Тедеско, круг из объятий в центре поля

«Локомотив» проиграл «Спартаку» (0:3). Зелимхан Бакаев отдал три голевых паса, Ларссон забил дубль, у Понсе получился первый гол в РПЛ. Это первая победа «Спартака» за два месяца. Она же первая и при Доменико Тедеско. С новым главным тренером «Спартак» был эмоциональным. Джикия лез на головы партнеров, все его партнеры бесконечно радовались. Это было мощно.