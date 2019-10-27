Гильерме показывает ценность вратарей в России. Часто ошибается – и все равно первый номер сборной

У Гильерме это не первая голевая ошибка в РПЛ. Вот другие:

Непонятные действия в матче против «Ростова». Передача с фланга, Гильерме вышел вперед, потом остановился и подпрыгнул. Шомуродов просто покатил мяч мимо него.

Матч с «Арсеналом». Гильерме поднимал руку и думал, что Кангва попал в офсайд. Тот просто перекинул голкипера и побежал праздновать. Забивал игрок «Арсенала» из правильного положения.

Мелкие помарки в матчах с «Динамо» и «Краснодаром», когда Гильерме пропускал в ближний угол. Филипп забил со штрафного, Сулейманов – ударом головой.

«Локомотив» проиграл «Ростову» и «Спартаку», с «Краснодаром» была ничья, у «Арсенала» и «Динамо» все равно выиграли. Потери очков есть – это показатель значимости ошибок Гильерме.

В Лиге чемпионов «Локомотив» проиграл «Атлетико»: там был сомнительный гол Сикейры, когда Гильерме отбил мяч ему на ногу. Фабио Капелло записал сюда же второй гол «Ювентуса» в Лиге чемпионов: там Гильерме неудачно отбил мяч после удара Алекса Сандро. Вот тут мы разбирали оба гола «Ювентуса».