Гильерме показывает ценность вратарей в России. Часто ошибается – и все равно первый номер сборной
«Локомотив» разгромно проиграл «Спартаку» (0:3). Ничья держалась до 57-й минуты, когда первый гол в РПЛ забил Понсе. Форварду «Спартака» максимально помог Гильерме – он зачем-то далеко вышел из ворот. Понсе даже не стал сближаться с вратарем, а просто его перебросил. Дальше «Локомотив» расклеился и пропустил еще.
У Гильерме это не первая голевая ошибка в РПЛ. Вот другие:
- Непонятные действия в матче против «Ростова». Передача с фланга, Гильерме вышел вперед, потом остановился и подпрыгнул. Шомуродов просто покатил мяч мимо него.
- Матч с «Арсеналом». Гильерме поднимал руку и думал, что Кангва попал в офсайд. Тот просто перекинул голкипера и побежал праздновать. Забивал игрок «Арсенала» из правильного положения.
- Мелкие помарки в матчах с «Динамо» и «Краснодаром», когда Гильерме пропускал в ближний угол. Филипп забил со штрафного, Сулейманов – ударом головой.
«Локомотив» проиграл «Ростову» и «Спартаку», с «Краснодаром» была ничья, у «Арсенала» и «Динамо» все равно выиграли. Потери очков есть – это показатель значимости ошибок Гильерме.
В Лиге чемпионов «Локомотив» проиграл «Атлетико»: там был сомнительный гол Сикейры, когда Гильерме отбил мяч ему на ногу. Фабио Капелло записал сюда же второй гол «Ювентуса» в Лиге чемпионов: там Гильерме неудачно отбил мяч после удара Алекса Сандро. Вот тут мы разбирали оба гола «Ювентуса».
В сборной никто не заменит Гильерме. И это логично
Гильерме ошибается в Премьер-лиге, а «Локомотив» в этих матчах теряет очки. На репутации сказывается и его статус натурализованного игрока – складывается слишком много минусов в глазах болельщиков. Но именно Гильерме прямо сейчас остается главным вратарем в команде Черчесова. Он играет в каждом матче без всяких предпосылок для конкуренции.
Сам Черчесов постоянно поддерживает Гильерме. В сборной он ошибся в сентябрьском матче с Шотландией. Ту игру Россия все равно вытащила, а Черчесов потом защищал Гильерме: «Я не считаю, что это ошибка. Там миллиметры от головы Джикии. Если бы Джикия туда не побежал, он бы спокойно взял мяч. А так, думал, что Джикия срежет, и произошел такой казус».
В том же интервью Черчесов сказал и еще одну важную фразу: «Гильерме отыграл отлично, и мы в нем не сомневаемся, как и в других». Вот только если смотреть на других вратарей сборной, то сомнения есть по их такой же игре в клубах. Получить шанс в основе сборной России никто из них по разным причинам не может. Смотрите:
- Андрей Лунев по статусу претендовал на место первого номера сборной. Сразу после ухода Акинфеева основным рассматривали именно его. Потом был пьяный скандал в аэропорту, пошли ошибки в «Зените». Сейчас из основы «Зенита» Лунева вообще вытеснил Кержаков. Не тянет в клубе – не будет играть и в сборной.
- Сослан Джанаев тащит пенальти в «Сочи», но сила его клуба уже не дает вратарю перспектив. «Сочи» борется за право остаться в РПЛ. Такая команда всегда допускает много опасных моментов, поэтому вратарь на виду. Для Джанаева этот сезон – возможность доказать уровень. Черчесов понимает, поэтому берет его третьим номером.
- Александр Максименко и Матвей Сафонов – постоянные игроки молодежной сборной России. Даже если абстрагироваться от дел с агентами и методов тренера, Черчесов неохотно привлекает в основу молодых игроков. Возьмите случай Чалова, который не попадал в сборную даже в статусе лучшего бомбардира. Им ждать шанса еще долго.
Игоря Акинфеева в сборной России уже не будет. Остальные вратари просто не тянут. Юрий Дюпин, Сергей Песьяков, Егор Бабурин, Антон Шунин – все они пока далеки от Гильерме по авторитету, статусу и даже качеству игры. Поэтому Гильерме выпадет из основы сборной только в двух случаях: либо появится новый топ-вратарь, либо он сам будет ошибаться намного больше.