Разбираем те 2 минуты, когда «Локо» пропустил дважды

Алекс Сандро принимал мяч вот с такой свободой действий. Естественно, что у него было время для принятия решения и подготовки к удару. Дибала в этот момент спокойно стоял один на границе штрафной, но пас на него у Сандро не просматривался (слишком тонко для левого защитника). Игуаин и Роналду снова напрягали центральных защитников одним своим присутствием.

Почему «Локомотив» вообще допустил эти моменты?

Маурицио Сарри после матча много рассказывал об игре «Ювентуса». Главное в его словах то, что во втором тайме «Ювентус» рискнул. Когда Сарри прочувствовал усталость игроков «Локомотива», он выпустил Игуаина и Рабьо. У «Ювентуса» не было никакой паники из-за неудачного времени до голов. Команда просто играла в давление, которое и принесло результат.

«Изменения большие произошли с заменами в «Ювентусе». Мы не могли быстро среагировать на этих игроков. Особенно мы проиграли центральную зону – два удара», – самое важное из слов Юрия Семина после матча. Он говорил, что у игроков на поле не хватило физических кондиций. Сам Семин при этом посчитал, что именно игроки на поле должны были доигрывать матч.

«Где-то немного в конце подустали. Конечно, физически тяжело. Большинство времени оборонялись. Но подходы какие-то были небольшие. Надо просто больше из них выжимать», – рассказал Алексей Миранчук в эфире «Матч ТВ». Одной из причин поражения он считает именно усталость, но качественных игроков на скамейке у «Локомотива» почти не было.

Поэтому план Сарри и сработал.