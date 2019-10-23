Разбираем те 2 минуты, когда «Локо» пропустил дважды
«Ювентус» обыграл «Локомотив» (2:1), но до 77-й минуты «Локо» еще вел в счете. Все решил двухминутный отрезок, вместивший сразу два гола от Пауло Дибалы. Массимо Каррера в эфире «Матч ТВ» сказал, что состав «Ювентуса» был слишком хорош. Из-за этого один Дибала вскрыл эту игру.
Дибала прекрасен, а с Каррерой мы не совсем согласны: у «Ювентуса» отлично отыграл не только он один.
Дибала попал в дальний угол, но тут важен контекст
Перед голом Дибалы у «Локомотива» уже несколько раз провалилась опорная зона. Не зря потом Семин поменял Крыховяка на Коломейцева (из-за инфекции поляк вообще пропускал матч с «Ахматом»). За пару минут до гола у Гонсало Игуаина было два голевых эпизода. В одном из них он подработал мяч на линии штрафной и пробил в дальний угол. Тогда Игуаин просто не попал по воротам.
В моменте с ударом Дибалы «Локомотив» слишком вжался в штрафную. Конкретно здесь странно выглядят действия Баринова. Он сделал пару лишних шагов за соперниками в штрафной. Он же оказался единственным игроком, который мог выдвинуться на Дибалу. Выбежать под удар успел, но не хватило пары лишних шагов.
Баринов вообще был почти на линии с защитниками, когда Дибала получал мяч. Миранчук за Дибалой не побежал, поэтому на него никто не оказывал давление. Но посмотрите и на других игроков «Ювентуса». В штрафную прибежали сразу четыре человека. Это стало возможным из-за выхода Игуаина вместо Хедиры на роль дополнительного форварда. Дибала опустился чуть ниже и получил свободу для дальних ударов.
Действия Сандро – главное во втором мяче
Только в Серии А Алекс Сандро забил 10 голов за четыре полных сезона в «Ювентусе». Для крайнего защитника в такой команде это достаточно много. Интересно и то, как Сандро забивает эти мячи. Есть типичный пример еще из 2016-го: Сандро получает мяч далеко от ворот, на скорости смещается ближе к штрафной и бьет в створ. Так он забивал «Аталанте».
В игре с «Локомотивом» тоже интересны действия Сандро. Он принял мяч далеко от ворот. Никто опять не успел выдвинуться под удар, потому что у штрафной было достаточно других игроков «Ювентуса». От Сандро просто не ждали такого попадания, а Гилерме неудачно отбил мяч в центр штрафной. Так и получились идеальные условия для техничного добивания Дибалы.
Алекс Сандро принимал мяч вот с такой свободой действий. Естественно, что у него было время для принятия решения и подготовки к удару. Дибала в этот момент спокойно стоял один на границе штрафной, но пас на него у Сандро не просматривался (слишком тонко для левого защитника). Игуаин и Роналду снова напрягали центральных защитников одним своим присутствием.
Почему «Локомотив» вообще допустил эти моменты?
Маурицио Сарри после матча много рассказывал об игре «Ювентуса». Главное в его словах то, что во втором тайме «Ювентус» рискнул. Когда Сарри прочувствовал усталость игроков «Локомотива», он выпустил Игуаина и Рабьо. У «Ювентуса» не было никакой паники из-за неудачного времени до голов. Команда просто играла в давление, которое и принесло результат.
«Изменения большие произошли с заменами в «Ювентусе». Мы не могли быстро среагировать на этих игроков. Особенно мы проиграли центральную зону – два удара», – самое важное из слов Юрия Семина после матча. Он говорил, что у игроков на поле не хватило физических кондиций. Сам Семин при этом посчитал, что именно игроки на поле должны были доигрывать матч.
«Где-то немного в конце подустали. Конечно, физически тяжело. Большинство времени оборонялись. Но подходы какие-то были небольшие. Надо просто больше из них выжимать», – рассказал Алексей Миранчук в эфире «Матч ТВ». Одной из причин поражения он считает именно усталость, но качественных игроков на скамейке у «Локомотива» почти не было.
Поэтому план Сарри и сработал.