Роналду VS «Локо»: не попал в пустой угол, чуть не покалечил Гильерме, впервые не забил дома

«Ювентус» выиграл 2:1 у «Локомотива», лишь под конец забив дважды – дубль Дибалы. Криштиану Роналду в голах не поучаствовал. «Пока его еще никто не удержал. Наверное, правильнее держать всю команду. «Ювентус» – это не только Криштиану», – говорил перед матчем Юрий Семин.

Роналду до игры с «Локомотивом» забивал во всех домашних матчах «Юве» в этом сезоне – «Наполи», «Вероне», СПАЛу, «Байеру» и «Болонье». А вот что было с «Локо».

Не забил в пустые ворота

Момент на 19-й минуте. Криштиану замыкал фланговый прострел, но отправил мяч выше ворот. Угол был пустым, оставалось лишь подставить ногу. Но легкий момент португалец не реализовал.

Влетел в Гильерме двумя ногами

Момент перед перерывом – «Ювентус» даже забил, но гол не засчитали. В верховом единоборстве Роналду летел ногой вперед навстречу вратарю «Локо», а при падении случайно попал ему по голове. Конечно, фол в атаке. Гильерме привели в чувство, игра продолжилась.