Роналду VS «Локо»: не попал в пустой угол, чуть не покалечил Гильерме, впервые не забил дома
«Ювентус» выиграл 2:1 у «Локомотива», лишь под конец забив дважды – дубль Дибалы. Криштиану Роналду в голах не поучаствовал. «Пока его еще никто не удержал. Наверное, правильнее держать всю команду. «Ювентус» – это не только Криштиану», – говорил перед матчем Юрий Семин.
Роналду до игры с «Локомотивом» забивал во всех домашних матчах «Юве» в этом сезоне – «Наполи», «Вероне», СПАЛу, «Байеру» и «Болонье». А вот что было с «Локо».
Не забил в пустые ворота
Момент на 19-й минуте. Криштиану замыкал фланговый прострел, но отправил мяч выше ворот. Угол был пустым, оставалось лишь подставить ногу. Но легкий момент португалец не реализовал.
Влетел в Гильерме двумя ногами
Момент перед перерывом – «Ювентус» даже забил, но гол не засчитали. В верховом единоборстве Роналду летел ногой вперед навстречу вратарю «Локо», а при падении случайно попал ему по голове. Конечно, фол в атаке. Гильерме привели в чувство, игра продолжилась.
Дважды неудачно бил со штрафных
Во втором тайме пробивал с неплохих точек, но оба раза – в стенку. В начале второго тайма у судей было подозрение на пенальти, игроки «Ювентуса» считали, что мяч после удара Криштиану попал в руку. В моменте со вторым штрафным пытались вторым ударом добить мяч – защита «Локо» сыграла удачно.
Чуть не помешал победному голу
При счете 1:1 Алекс Сандро издали пробил в створ, Гильерме отразил, а Дибала добил мяч, опередив уставшего Идову. Дибала не был в офсайде, а изначально к мячу дернулся Роналду – прими он его, игру бы остановили, поскольку в момент удар Сандро португалец находился в явном офсайде.
Нанес последний удар в матче
Уже в добавленное время при счете 2:1 «Ювентус» опасно атаковал, но с ударом Роналду из пределов штрафной Гильерме справился. Сразу после этого судья дал финальный свисток.
Еще несколько цифр
- Что еще сделал Криштиану:
- Самый бьющий игрок матча – 8 ударов;
- Самый точный – 3 в створ;
- Самый дриблингующий – 3 обводки удались;
- Роналду здорово играет головой, но в этом матче выиграл верховое единоборство лишь раз (меньше в «Юве» – только Куадрадо, Хедира и Дибала);
- Роналду касался мяча чаще любого игрока «Локо» (68 раз), но меньше чем сразу семь футболистов «Юве».