Да, «Ювентус» силен, но есть одна проблема

В нашем представлении, как и у любого среднестатистического болельщика, матч «Ювентус» – «Локомотив» выглядит так: лишь бы нашим крупно не влететь, и ладно, а если удастся набрать очки – счастье, и матч в историю.

Даже при всех потерях «Локо» шанс на матч в историю сегодня точно есть.

«Ювентус» сейчас перестраивается, и в таких случаях всегда опасен тот соперник, который при этом четко выстроен и дисциплинирован – как «Локомотив», лидирующий в чемпионате России. От футбола Аллегри к футболу Сарри переходить сложно, но пока «Юве» практически все свое берет.

В этом сезоне вопросы возникали к каждой линии – от вратарской до атакующей. Щесны – крепкий вратарь, но иногда ошибается на ровном месте. С травмой Кьеллини в защите стал играть де Лигт, и пока он совершенно не вписался, да и Бонуччи тоже далеко не пример монолитности. В полузащите ярок Пьянич, но нельзя того же сказать о Хедире и Матюиди. Два гола Игуаина за семь матчей – тоже не суперпоказатель.