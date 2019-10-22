Да, «Ювентус» силен, но есть одна проблема
Легко проследить ход мыслей человека, который не следит за чемпионатом Италии и просто видит таблицу. Первый там «Ювентус», это ясно, «Интер» отстает всего на очко – понятно, Конте уцепился, но в Милане он проиграл «Юве» 1:2, так что тут интрига скоро отвалится. «Ювентус» безоговорочно первый, вопросов никаких.
Но на деле лидерство «Юве» нельзя назвать безусловным. Что мы видим хотя бы просто в таблицах при более детальном рассмотрении:
- «Ювентус» выиграл семь матчей, но шесть из них – с разницей в один мяч;
- Раньше зашвыривал всем кучу мячей, сейчас – всего пятый в лиге по голам;
- По многим статистическим показателям вроде ударов, обводок, владения мячом – «Юве» далеко не первый;
- В топ-списках по голам и ассистам нет игроков «Ювентуса».
В нашем представлении, как и у любого среднестатистического болельщика, матч «Ювентус» – «Локомотив» выглядит так: лишь бы нашим крупно не влететь, и ладно, а если удастся набрать очки – счастье, и матч в историю.
Даже при всех потерях «Локо» шанс на матч в историю сегодня точно есть.
«Ювентус» сейчас перестраивается, и в таких случаях всегда опасен тот соперник, который при этом четко выстроен и дисциплинирован – как «Локомотив», лидирующий в чемпионате России. От футбола Аллегри к футболу Сарри переходить сложно, но пока «Юве» практически все свое берет.
В этом сезоне вопросы возникали к каждой линии – от вратарской до атакующей. Щесны – крепкий вратарь, но иногда ошибается на ровном месте. С травмой Кьеллини в защите стал играть де Лигт, и пока он совершенно не вписался, да и Бонуччи тоже далеко не пример монолитности. В полузащите ярок Пьянич, но нельзя того же сказать о Хедире и Матюиди. Два гола Игуаина за семь матчей – тоже не суперпоказатель.
Из десяти матчей, включая Лигу чемпионов, «Ювентус» безоговорочно выиграл, пожалуй, два. У СПАЛа (2:0), хотя были моменты у соперника, и у «Байера» (3:0), но в безбашенный футбол Петера Боша «Локо» при Семине никогда играть не будет. Главное, что практически любой соперник «Ювентуса» в этом сезоне имел шанс переломить ход матча, создавал серьезные моменты и даже претендовал на победу.
«Парма» в первом туре при 0:1 попыталась поймать свой шанс со стандарта. Почти получилось.
Что было с «Наполи» вы помните – соперник вытащил игру с 0:3, забив три гола. Два мяча со стандартов, один в контратаке.
Во Флоренции «Ювентус» не мог быть недоволен ничьей – «Фиорентина» создала гораздо больше моментов. А началось вообще с нервного Щесны:
Дома с «Вероной» «Юве» пришлось отыгрываться. Получилось победить, но гости натрепали нервов при 2:1. Сразу три отличных момента. Это «Верона», которая сейчас в трех очках от вылета.
В гостях с «Брешией» лучше играл уже «Ювентус», но снова первым пропустил – мяч прилетел сквозь руки вратаря. Почаще бы сегодня бить «Локомотиву», насколько это возможно.
C «Интером» наиболее показателен момент в концовке, когда интеристы легко обыграли де Лигта и чуть не сравняли счет. Ранее голландец еще и привез пенальти, нелепо сыграв рукой.
Наконец, последняя игра с «Болоньей». Также победа с минимальной разницей, пропущенный гол из-под Куадрадо и нервотрепка в конце. Просто немыслимо, как гранд заставляет так нервничать фанатов в самой концовке. Тут еще круче, чем в игре с «Вероной»:
Недавно исполнилось 12 лет со дня матча Россия – Англия, где все вспоминали легендарную фразу Хиддинка: «У вас будет шанс все изменить, не упустите его». Пока что «Ювентус» выглядит таким топом, против которого все равно появится шанс. Здесь даже не столь важны персоны вроде Щесны или де Лигта. «Ювентус» просто разучился доводить матчи до побед спокойно и на классе.
В этом сезоне он их или упускал («Атлетико») или чудом дожимал («Наполи») или нервничал («Верона», «Болонья») или вообще был рад ничьей («Фиорентина»). Когда соперник умеет терпеть – для туринцев это проблема. «Локомотив», кстати, треть своих голов в РПЛ забивал именно в последние 15 минут.
Конечно, «Юве» сильнее «Локо», здесь не о чем спорить, но фаворит совсем не безгрешен, а как умеет использовать чужие слабости Юрий Семин – мы видели в Леверкузене. Вообще, в нынешнем сезоне ЛЧ всего за два тура набралось несколько матчей, где у суперфаворита даже дома было множество проблем: «Славия» чуть не выиграла у «Интера», «Зальцбург» шокировал «Ливерпуль», «Брюгге» уперся в Мадриде. Хорошо бы и нашим вписаться в этот ряд. Шанс удивить наверняка будет.