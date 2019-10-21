Теперь Лодыгин чудит в Турции. За три матча – шесть голов и адский привоз

От него отказался и «Зенит», и «Олимпиакос». «Если даже будет средний клуб в Европе, конечно, я поеду туда играть, получать удовольствие и стремиться к чему-то большему, чем зарплата какая-то, потому что я еще раз понял, что это точно не мое», – говорил Лодыгин летом. Вратаря подобрал «Газиантеп».

Старт в Турции напомнил аренду в «Олимпиакосе»: Лодыгин с августа сидел в запасе, но в конце сентября успешно дебютировал в Кубке Турции против клуба «Тюрк Метал Кырыккале» (4:0). Через матч ему доверили выход в основе в Суперлиге против «Истанбула» – «Газиантеп» пропустил дважды и проиграл.

А потом случился «Трабзонспор». Лодыгин вышел в старте во втором матче подряд и пустил сразу четыре. Главный фейл – непонятный выход из ворот, когда нападающий «Трабзонспора» Александр Серлот при счете 1:0 вывалился с ним один на один. Серлота вроде бы накрывал набегавший защитник, но Лодыгин добавил гандбола и врезался в своего игрока. Лежащий Лодыгин, пустые ворота, гол.

Полное видео – по ссылке. Показываем гол на скринах: