РПЛ бывает и такой: тренер убегает в центральный круг во время матча, игроки бьют друг друга

«Крылья Советов» минимально выиграли у «Оренбурга». Обычный матч взбодрился перед финальным свистком. За пять минут арбитр сразу в двух спорных эпизодах принял сторону «Крыльев». Вместо назначения пенальти получились споры, которые чуть не перешли в большую драку.

Главными антигероями оказались Александр Анюков и Миодраг Божович. Анюков не сдержался и ударил соперника, который в тот момент что-то кричал арбитру. Божович вообще вышел в центральный клуб и хлопал фанатам. Естественно, что Анюков и Божович получили красные карточки. Досталось наказание и тренеру «Оренбурга» Федотову.