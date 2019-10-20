РПЛ бывает и такой: тренер убегает в центральный круг во время матча, игроки бьют друг друга
«Крылья Советов» минимально выиграли у «Оренбурга». Обычный матч взбодрился перед финальным свистком. За пять минут арбитр сразу в двух спорных эпизодах принял сторону «Крыльев». Вместо назначения пенальти получились споры, которые чуть не перешли в большую драку.
Главными антигероями оказались Александр Анюков и Миодраг Божович. Анюков не сдержался и ударил соперника, который в тот момент что-то кричал арбитру. Божович вообще вышел в центральный клуб и хлопал фанатам. Естественно, что Анюков и Божович получили красные карточки. Досталось наказание и тренеру «Оренбурга» Федотову.
Владимир Федотов отреагировал жестко. Он сказал, что останавливал игроков от вступления в драку, но почему-то получил за это карточку. «Кому такой футбол нужен?» – спросил главный тренер «Оренбурга» в эфире телеканала «Матч Премьер». Это был уже конец его серьезного монолога о том, как получилась такая вспышка эмоций.
Миодраг Божович сумбурно прокомментировал ситуацию на последних минутах: «Честно говоря, не знаю. Там что-то было. После этого надо было нормально успокоить ситуацию, но они этого не делают. Только наоборот. Не только судьи, но и другие люди». О своем поведении и выходе в центральный круг Божович сказал, что благодарил болельщиков за поддержку.
Вот еще небольшая подборка фанатских реакций: