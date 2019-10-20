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#Андрей Климович #Футбол #РПЛ #Динамо #Оренбург #Лев Яшин

Узнали вратаря «Оренбурга» в образе Льва Яшина?

20 октября 2019, 12:50
Александр Плеханов

Так выглядел голкипер «Оренбурга» Андрей Климович перед началом игры против «Крыльев».

В твиттере «Оренбурга» подтверждают: это отсылка к юбилею Льва Яшина. 22 октября легендарному вратарю московского «Динамо» и сборной СССР исполнилось бы 90 лет. Напоминаем: Яшин – единственный вратарь, получавший «Золотой мяч». С «Динамо» он пять раз выигрывал чемпионат СССР. Яшина 11 раз признавали лучшим вратарем страны.

На сайте РФС к юбилею Яшина подготовили тест по его карьере. Там же в 2017 году писали про Яшина и его кепку, которая потерялась после полуфинала Евро-1960 между СССР и Чехословакией. Яшин переживал, ведь она приносила удачу. Кепку вернул полицейский, сборная СССР потом выиграла финал и стала первым победителем чемпионата Европы. 

У «Динамо» на игре с «Краснодаром» тоже будет необычная акция. Клуб запустил хэштег #СтильЯшина. Болельщикам предлагают прийти на матч в кепке, а потом выложить фотографию на арене в соцсети. Лучшие публикации отметят подарками: можно выиграть билеты на следующую домашнюю игру и футболку.

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