«Оренбург» – каратель. За неделю уволил двух тренеров

Федотова тоже могли уволить

Скандал был еще в марте, когда всплыла переписка Гурцкая и Трабукки. Они обсуждали интервью Александра Довбни, который не понял перемен в «Оренбурге» (Трабукки назначили специалистом по селекционной работе). Там же Трабукки сказал, что президент «Оренбурга» должен сделать главному тренеру Владимиру Федотову последнее предупреждение (тут полная история).

Летом контракт Федотова автоматически продлили. Из-за слабого начала сезона тренер все равно находился под угрозой увольнения. Летом «Оренбург» потерял Сутормина и еще нескольких определяющих игроков. Остался только Деспотович – он же и оказался лидером «Оренбурга» в начале сезона.

Когда «Оренбург» взял первые очки в игре с «Тамбовом» (2:2), президент «Оренбурга» Владимир Кияев сказал важное по Федотову: «У него есть карт-бланш. Пусть играет и доказывает свою состоятельность. В прошлом сезоне все говорили, что «Оренбург» – это тренерская команда. Пока планов менять тренера нет».

«Оренбург» заиграл. Соперники – нет.