«Оренбург» – каратель. За неделю уволил двух тренеров
На старте сезона «Оренбург» искал себя. Команда стартовала с четырех поражений подряд. Первую победу «Оренбург» одержал только 31 августа. С того момента мы увидели другой клуб. Победы над «Уфой», «Рубином», «Спартаком» и «Динамо» увели команду с последнего места. Единственное поражение на этом отрезке – игра с «Локомотивом» (2:3).
Последними играми «Оренбург» открыл еще одну важную тенденцию. Матч против этой команды может стать последним для тренера соперников. «Оренбург» обыграл «Спартак» – там уволили Кононова. Дмитрия Хохлова убрали из «Динамо» тоже после игры с «Оренбургом». Дальше клуб сыграет с «Крыльями» и «Краснодаром». Отставки продолжатся?
Федотова тоже могли уволить
Скандал был еще в марте, когда всплыла переписка Гурцкая и Трабукки. Они обсуждали интервью Александра Довбни, который не понял перемен в «Оренбурге» (Трабукки назначили специалистом по селекционной работе). Там же Трабукки сказал, что президент «Оренбурга» должен сделать главному тренеру Владимиру Федотову последнее предупреждение (тут полная история).
Летом контракт Федотова автоматически продлили. Из-за слабого начала сезона тренер все равно находился под угрозой увольнения. Летом «Оренбург» потерял Сутормина и еще нескольких определяющих игроков. Остался только Деспотович – он же и оказался лидером «Оренбурга» в начале сезона.
Когда «Оренбург» взял первые очки в игре с «Тамбовом» (2:2), президент «Оренбурга» Владимир Кияев сказал важное по Федотову: «У него есть карт-бланш. Пусть играет и доказывает свою состоятельность. В прошлом сезоне все говорили, что «Оренбург» – это тренерская команда. Пока планов менять тренера нет».
«Оренбург» заиграл. Соперники – нет.