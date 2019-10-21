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#Серия А #Футбол #Интер #Сассуоло

Парашютист приземлился на поле во время матча Серии А. Еще раз: парашютист – на поле

21 октября 2019, 11:35
Александр Плеханов

«Интер» обыграл «Сассуоло» (4:3). Еще во время первого тайма матч прерывали на несколько минут. На поле приземлился парашютист, которого почти сразу увели стюарды. Никто так и не выяснил, зачем и почему это вообще произошло. Поэтому просто посмотрите фотографии такого необычного явления. 

Во время матча был и еще один сильный момент. Всем стадионом игроки и фанаты «Сассуоло» вспоминали умершего владельца клуба Джорджо Скуинци. Он скончался 2 октября. При нем клуб прошел несколько дивизионов и попал в Серию А, хотя начинал с любительских лиг. Скуинци владел «Сассуоло» с 2002 года.

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Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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