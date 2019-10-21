Парашютист приземлился на поле во время матча Серии А. Еще раз: парашютист – на поле

Во время матча был и еще один сильный момент. Всем стадионом игроки и фанаты «Сассуоло» вспоминали умершего владельца клуба Джорджо Скуинци. Он скончался 2 октября. При нем клуб прошел несколько дивизионов и попал в Серию А, хотя начинал с любительских лиг. Скуинци владел «Сассуоло» с 2002 года.