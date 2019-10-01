В Италии уволили тренера за оскорбление Греты Тунберг – 16-летней экоактивистки, которую обсуждает весь мир

Кто такая Грета Тунберг? (и почему о ней говорят)

Шведская активистка впервые привлекла внимание к себе в 2018 году, когда устроила забастовку и прогуляла школу для привлечения внимания к проблемам экологии. С тех пор пятничная забастовка стала международной: каждый день активисты (в основном в европейских странах) по пятницам выходят к зданиям парламента, чтобы обратить внимание на проблему.

Тунберг выбирает достаточно радикальные методы для привлечения внимания: например, она отказалась от полетов чтобы снизить негативное влияние сжигания топлива в двигателях на атмосферу. До США она добиралась на пароме через Атлантический океан.

Ее резонансная речь в ООН сводится к следующему:

Климатический кризис уже влияет на природу: умирают люди, животные, экосистемы;

Политики продолжают руководствоваться экономическим ростом и не думают о будущем планеты и человечества;

Из-за игнорирования проблем экологии политики потеряют доверие будущих поколений.

Подробнее про историю Греты можно почитать в других русскоязычных медиа: РБК, ТАСС, TJ, «Собака», «Медуза».