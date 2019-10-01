В Италии уволили тренера за оскорбление Греты Тунберг – 16-летней экоактивистки, которую обсуждает весь мир
Итальянский клуб Серии Д «Гроссето» уволил главного тренера Томмазо Касалини. Причина – жесткие высказывания в фейсбуке в адрес 16-летней активистки Греты Тунберг, которая недавно выступила на климатическом саммите ООН.
«Вот шлюха! В 16 лет она могла бы найти нормальную работу, возраст уже подходящий», – сообщение Касалини. Клуб в ответ заявил, что для него «моральные ценности даже важнее профессиональных» и немедленно уволил специалиста.
После выступления Тунберг ее (и экологию) обсуждает весь мир. «Яндекс» посчитал, как изменялась доля поисковых запросов с именем шведской школьницы до и после речи на саммите ООН.
Кто такая Грета Тунберг? (и почему о ней говорят)
Шведская активистка впервые привлекла внимание к себе в 2018 году, когда устроила забастовку и прогуляла школу для привлечения внимания к проблемам экологии. С тех пор пятничная забастовка стала международной: каждый день активисты (в основном в европейских странах) по пятницам выходят к зданиям парламента, чтобы обратить внимание на проблему.
Тунберг выбирает достаточно радикальные методы для привлечения внимания: например, она отказалась от полетов чтобы снизить негативное влияние сжигания топлива в двигателях на атмосферу. До США она добиралась на пароме через Атлантический океан.
Ее резонансная речь в ООН сводится к следующему:
- Климатический кризис уже влияет на природу: умирают люди, животные, экосистемы;
- Политики продолжают руководствоваться экономическим ростом и не думают о будущем планеты и человечества;
- Из-за игнорирования проблем экологии политики потеряют доверие будущих поколений.
Подробнее про историю Греты можно почитать в других русскоязычных медиа: РБК, ТАСС, TJ, «Собака», «Медуза».
Проблема с климатом действительно существует?
Да, хотя разобраться тут не так легко. Если сравнивать с доиндустриальной эрой, то температура на планете стала выше примерно на один градус. Само по себе изменение незначительное, но темпы роста очень пугают.
Возможные последствия климатического кризиса – таяние ледников, уменьшение площади суши, увеличение размеров пустынь, вымирание отдельных видов животных и многое другое. Человек тоже сильно пострадает: сразу несколько стран, включая ОАЭ, Гаити и Нигерию, не смогут существовать в привычном виде.
Россия тоже страдает от изменения климата: на территории нашей страны температура растет в два с половиной раза быстрее, а из-за этого инфраструктура в регионах с вечной мерзлотой быстро разрушается.
Одна из причин – жизнедеятельность человека. Установить точную причинно-следственную связь сложно, но с развитием технологий и увеличением выбросов в атмосферу климат начал резко меняться. Есть вероятность, что переход на экологически безопасные виды технологии позволит замедлить климатические изменения.