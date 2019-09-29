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#ЦСКА #Футбол #РПЛ #Урал

Мы много говорим о проблемах ЦСКА, но сейчас он вышел на первое место РПЛ. Как так?

29 сентября 2019, 13:35

Разгром от «Лудогорца» – объяснимое дело. У ЦСКА на тот момент была куча травмированных игроков. В РПЛ же (особенно, когда у Гончаренко достаточно игроков основы) клуб показывает отличные результаты.

Последние пять матчей (с «Ахматом», «Арсеналом», «Тамбовом», «Краснодаром» и «Уралом») – победы с общим счетом 13:3. После матча с «Уралом» (3:0) ЦСКА вышел на первое место. Если что, команда вернулась на первую строчку впервые с чемпионского сезона.

Главное в этой встрече – голы. Первый, который забил Магнуссон – шедевр. Полузащитник в развороте пробил в стиле Ибрагимовича – 1:0. Магнуссон впервые забил в двух матчах РПЛ подряд.

Второй гол – изящная комбинация, которую замыкает Сигурдссон.

Третий мяч забил Яка Бийол. Он просто поборолся до конца и перебросил через вратаря.

Пока не везет только Федору Чалову. Он не забивает пенальти во втором матче подряд. Если верить Transfermarkt, то для него это второй нереализованный одиннадцатиметровый.

Забавная статистика: ЦСКА выигрывал все матчи, в которых Чалов бил пенальти (не важно – реализовывал он эти попытки или нет).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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