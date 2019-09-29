Мы много говорим о проблемах ЦСКА, но сейчас он вышел на первое место РПЛ. Как так?

Разгром от «Лудогорца» – объяснимое дело. У ЦСКА на тот момент была куча травмированных игроков. В РПЛ же (особенно, когда у Гончаренко достаточно игроков основы) клуб показывает отличные результаты.

Последние пять матчей (с «Ахматом», «Арсеналом», «Тамбовом», «Краснодаром» и «Уралом») – победы с общим счетом 13:3. После матча с «Уралом» (3:0) ЦСКА вышел на первое место. Если что, команда вернулась на первую строчку впервые с чемпионского сезона.

Главное в этой встрече – голы. Первый, который забил Магнуссон – шедевр. Полузащитник в развороте пробил в стиле Ибрагимовича – 1:0. Магнуссон впервые забил в двух матчах РПЛ подряд.