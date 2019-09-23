Ключевой момент игры ЦСКА и «Краснодара» – полет Ахметова с прямой ногой
ЦСКА решил исход матча с «Краснодаром» (3:2) за 10 минут первого тайма. Но еще до первых голов случился спорный эпизод, который точно повлиял на ход игры. Ильзат Ахметов прямой ногой влетел в Кайо (у того вообще был первый матч в РПЛ). На кадрах видно, что Ахметов в последний момент все-таки немного согнул колено.
Игроки столкнулись чуть мягче, но все равно получилось страшно. За такие действия Ахметову дали только желтую карточку. Нападающий «Спартака» Понсе в подобном столкновении с Шуниным сразу получил удаление, а потом и дисквалификацию. Странность, которую поняли далеко не все.
Старшему тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву не понравилась судейская работа. За споры с арбитром он получил желтую карточку, а после матча публично говорил об ошибках Безбородова в пользу ЦСКА. Упомянул и эпизод с участием Ахметова: «Я еще молчу о моменте с Ахметовым. Для нашего игрока это была бы красная карточка».
Эксперты канала «Матч Премьер» признали Ахметова лучшим игроком матча. Это странно хотя бы из-за качественных действий его партнера Николы Влашича. Он реализовал пенальти, отдал голевой пас на Чалова, а потом еще раз забил сам. У Ахметова не было голов и ассистов, а его созидательную игру убило давление «Краснодара» во втором тайме.
Спорное признание, как и в том моменте с нарушением. Многие фанаты не сомневаются: Ахметов заслуживал удаления, а не поощрений за игру.