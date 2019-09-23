Ключевой момент игры ЦСКА и «Краснодара» – полет Ахметова с прямой ногой

ЦСКА решил исход матча с «Краснодаром» (3:2) за 10 минут первого тайма. Но еще до первых голов случился спорный эпизод, который точно повлиял на ход игры. Ильзат Ахметов прямой ногой влетел в Кайо (у того вообще был первый матч в РПЛ). На кадрах видно, что Ахметов в последний момент все-таки немного согнул колено.

Игроки столкнулись чуть мягче, но все равно получилось страшно. За такие действия Ахметову дали только желтую карточку. Нападающий «Спартака» Понсе в подобном столкновении с Шуниным сразу получил удаление, а потом и дисквалификацию. Странность, которую поняли далеко не все.