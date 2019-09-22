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#РПЛ #Футбол #Спартак #Зенит #Краснодар #ЦСКА #Локомотив

Важные мелочи 10-го тура РПЛ. Шатов повторил статистику из 2017-го, Смолов забил первый пенальти после ЧМ

22 сентября 2019, 23:45
Александр Плеханов
Денис Лапшин

«Уфа» – «Спартак» – 1:0

● Николай Рассказов совершил аж 115 касаний мяча – в матче, где он забил в свои ворота (и чуть не сделал это еще раз – попал в штангу).

● Статистика ударов «Уфы»: 13 всего, 0 в створ и итоговая победа.

● Артем Голубев – символ успеха «Уфы». Он в третий раз за сезон вышел на замену. «Уфа» в этих играх ни разу не пропустила.

«Ахмат» – «Крылья Советов» – 1:1

● Понсе из «Ахмата» забил первый гол в сезоне быстрее Понсе из «Спартака». Оба сменили клубы летом.

● «Ахмат» не побеждает в РПЛ уже шесть матчей подряд (три ничьи, три поражения). 

●  «Крылья Советов» забили один мяч и набрали очки. До этого с одним голом команда три раза проиграла. 

«Зенит» – «Рубин» – 5:0

● Вратарь Дюпин уже второй раз за год пропускает пять голов от «Зенита». Первый случай – в мае с «Анжи» в конце прошлого сезона.

● «Зенит» шесть раз в матче попадал в офсайд: три из них закончились забитыми голами, которые в итоге отменили с помощью VAR.

● Олег Шатов впервые с мая 2017-го сделал гол+пас. Тогда «Зенит» выиграл у «Томи» (2:0).

«Тамбов» – «Ростов» – 2:1

● Форвард «Ростова» Александр Долгов впервые в сезоне сыграл больше минуты. До этого его дважды выпускали в победных матчах. Сейчас сыграл 12 минут, получил желтую карточку. Пока не забивает.

● Четыре раза подряд матчи с участием «Ростова» завершались со счетом 2:1. До этого была победная тройка, сейчас проиграли. 

● Желтые карточки и голы у Эльдора Шомуродова всегда вместе. В этом сезоне у него три карточки в разных матчах там же Шомуродов забивал. В них же он собрал все возможные результаты: ничья, победа, поражение. 

«Оренбург» – «Локомотив» – 2:3

● Смолов забил с пенальти: впервые после того самого удара на ЧМ со сборной Хорватии.

● Филип Рогич отличился в дебютном матче за «Оренбург». 

● Вратарь «Оренбурга» Андрей Климович проиграл первый матч в России. Он перешел в «Оренбург» из «Шахтера Солигорска». До этого «Оренбург» дважды выиграл победил с Климовичем в воротах. 

«Динамо» – «Сочи» – 2:3

● Защитник «Динамо» Роман Евгеньев отдал первую голевую передачу в карьере.

● У «Сочи» две победы в сезоне. У Александра Карапетяна – два гола. Сейчас это связано – он забивает только в победных матчах. 

● Мевля ни разу не отличился за «Зенит» в РПЛ. В «Ростове» был один гол в семи играх. В «Сочи» он отметился голом уже в первой игре.

«Арсенал» – «Урал» – 1:1

● Гол Роберта Бауэра стал для него первым в национальных чемпионатах с сезона-2016/17. Тогда он еще играл за «Вердер». 

● Летом «Арсенал» подписал игроков сборной Замбии, но потом они куда-то пропали. В этом туре наконец-то сыграл 20-летний Кингс Кангва. Пока всего две минуты, но уже прогресс.

● 1:1 – новый счет для «Урала» по этому сезону. 

ЦСКА – «Краснодар» – 3:0

● «Краснодар» за неделю забил два мяча, а пропустил восемь. До этого худшим результатом в сезоне были пять мячей в связке соперников «Олимпиакос» – «Локомотив».

● В РПЛ дебютировал Кайо. Летом его купили за 3 миллиона евро.

● Константин Марадишвили из ЦСКА играет в Премьер-лиге все меньше. Три минуты в матче с «Крыльями», две – в игре с «Арсеналом». Теперь его выпустили только на минуту.

Фото на плашке: «Локомотив» 

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