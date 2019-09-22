Важные мелочи 10-го тура РПЛ. Шатов повторил статистику из 2017-го, Смолов забил первый пенальти после ЧМ

«Уфа» – «Спартак» – 1:0

● Николай Рассказов совершил аж 115 касаний мяча – в матче, где он забил в свои ворота (и чуть не сделал это еще раз – попал в штангу).

● Статистика ударов «Уфы»: 13 всего, 0 в створ и итоговая победа.

● Артем Голубев – символ успеха «Уфы». Он в третий раз за сезон вышел на замену. «Уфа» в этих играх ни разу не пропустила.