Счастье «Локомотива» в этом сезоне: если Крыховяк забивает или ассистирует, команда не проигрывает

«Локомотив» обыграл «Оренбург» (3:2). В матче снова отметился Гжегож Крыховяк – его ассист помог Дмитрию Баринову в моменте с первым голом «Локо». Еще у «Локомотива» забили Смолов и Эдер.

Форма Крыховяка радует: за последние восемь игр в «Локо» он пять раз забил и отдал два ассиста (один из них – заработанный пенальти). Во всех этих матчах «Локомотив» не проиграл. Тенденция распространяется на игры в любых турнирах этого сезона.

Когда Крыховяк делал результативные действия, «Локомотив» выиграл Суперкубок России, матч у «Байера» в ЛЧ, пять раз победил в чемпионате и еще раз взял ничью.