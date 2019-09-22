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#Гжегож Крыховяк #Футбол #РПЛ #Лига чемпионов #Локомотив #Суперкубок России

Счастье «Локомотива» в этом сезоне: если Крыховяк забивает или ассистирует, команда не проигрывает

22 сентября 2019, 13:45
Александр Плеханов

«Локомотив» обыграл «Оренбург» (3:2). В матче снова отметился Гжегож Крыховяк – его ассист помог Дмитрию Баринову в моменте с первым голом «Локо». Еще у «Локомотива» забили Смолов и Эдер.  

Форма Крыховяка радует: за последние восемь игр в «Локо» он пять раз забил и отдал два ассиста (один из них – заработанный пенальти). Во всех этих матчах «Локомотив» не проиграл. Тенденция распространяется на игры в любых турнирах этого сезона.

Когда Крыховяк делал результативные действия, «Локомотив» выиграл Суперкубок России, матч у «Байера» в ЛЧ, пять раз победил в чемпионате и еще раз взял ничью.

твиттер «Локомотива»

Смотрите:

  • 6 июля. «Зенит» – «Локомотив» – 2:3 (ассист)
  • 3 августа. «Крылья Советов» – «Локомотив» – 1:2 (гол)
  • 11 августа. «Локомотив» – «Урал» – 4:0 (гол)
  • 18 августа. «Динамо» – «Локомотив» – 1:2 (пенальти=ассист)
  • 24 августа. «Краснодар» – «Локомотив» – 1:1 (гол)
  • 14 сентября. «Сочи» – «Локомотив» – 0:1 (гол)
  • 18 сентября. «Байер» – «Локомотив» – 1:2 (гол)
  • 22 сентября. «Оренбург» – «Локомотив» – 2:3 (ассист)

Результаты «Локомотива» в матчах без голов и передач Крыховяка намного хуже (хотя на поле он был): победа, ничья, два поражения. Не зря болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком команды в августе. Его голов сейчас ждут уже в качестве талисмана. 

Сам Крыховяк рассказывал, что ему нравится играть вместе с Бариновым, потому что тот выносливый. По действиям их обоих сейчас виден большой прогресс (тут еще подробнее о достижениях Крыховяка).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что там по «Локо» в этом сезоне
«Локомотив» потерял еще одного Миранчука. Впереди клуб ждет 4 матча за 10 дней
Очень странный трансфер «Локомотива». 2,5 млн за парня, который почти не играет и не знаком тренеру
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Здесь самое полное объяснение, почему гол Миранчука со штрафного нельзя засчитывать
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