Счастье «Локомотива» в этом сезоне: если Крыховяк забивает или ассистирует, команда не проигрывает
«Локомотив» обыграл «Оренбург» (3:2). В матче снова отметился Гжегож Крыховяк – его ассист помог Дмитрию Баринову в моменте с первым голом «Локо». Еще у «Локомотива» забили Смолов и Эдер.
Форма Крыховяка радует: за последние восемь игр в «Локо» он пять раз забил и отдал два ассиста (один из них – заработанный пенальти). Во всех этих матчах «Локомотив» не проиграл. Тенденция распространяется на игры в любых турнирах этого сезона.
Когда Крыховяк делал результативные действия, «Локомотив» выиграл Суперкубок России, матч у «Байера» в ЛЧ, пять раз победил в чемпионате и еще раз взял ничью.
Смотрите:
- 6 июля. «Зенит» – «Локомотив» – 2:3 (ассист)
- 3 августа. «Крылья Советов» – «Локомотив» – 1:2 (гол)
- 11 августа. «Локомотив» – «Урал» – 4:0 (гол)
- 18 августа. «Динамо» – «Локомотив» – 1:2 (пенальти=ассист)
- 24 августа. «Краснодар» – «Локомотив» – 1:1 (гол)
- 14 сентября. «Сочи» – «Локомотив» – 0:1 (гол)
- 18 сентября. «Байер» – «Локомотив» – 1:2 (гол)
- 22 сентября. «Оренбург» – «Локомотив» – 2:3 (ассист)
Результаты «Локомотива» в матчах без голов и передач Крыховяка намного хуже (хотя на поле он был): победа, ничья, два поражения. Не зря болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком команды в августе. Его голов сейчас ждут уже в качестве талисмана.
Сам Крыховяк рассказывал, что ему нравится играть вместе с Бариновым, потому что тот выносливый. По действиям их обоих сейчас виден большой прогресс (тут еще подробнее о достижениях Крыховяка).