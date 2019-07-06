Какой же Семин великий! Управлял толпой фанатов, которая кричала его имя

«Локомотив» выиграл Суперкубок России (обыграли «Зенит», 3:2). Это уже четвертый трофей «Локо» с момента возвращения в команду Юрия Семина. «Локо» дважды выигрывал Кубок России, стал чемпионом, а теперь взял Суперкубок. Сам Семин оказался первым тренером, который трижды победил в Суперкубке России.

Не забывайте, что Семину уже 72 года. В таком возрасте он находит энергию на тренировки, следит за модой и поддерживает отличные отношения с фанатами «Локо». В каком еще клубе болельщики так обожают тренера? Семина любят сильно, а его фамилию готовы заряжать бесконечно.

«Локомотив» публикнул в твиттере сразу несколько видео с празднования победы в Суперкубке. Публикация с Семиным – лучшая. Видео, где тренер «Локо» управляет толпой, ретвитнули 114 человек, хотя остальные публикации собрали отклик в несколько раз слабее. Цифра постоянно увеличивается. Смотрите, как это эмоционально.