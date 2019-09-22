Тренерам «Краснодара» показали сразу две желтые карточки. Привыкли к новому правилу?

По картинке это смотрелось так: судья Безбородов подходит к тренерской скамейке, достает желтую карточку, показывает, а потом вносит запись в протокол. Правильно поняли – это максимально соответствует тому, что обычно происходит с футболистами. С нового сезона каждый тренер может получить желтую и даже красную карточку.

Такое правило официально действует с июня 2019 года. В РПЛ его впервые применили еще в игре первого тура между «Оренбургом» и «Ростовом». Тогда предупреждение в начале второго тайма выписали тренеру «Оренбурга» Владимиру Федотову. Он слишком сильно спорил с арбитром. В матче за Суперкубок России желтую карточку получил один из тренеров «Зенита» Вильям Оливейра.

Подобное правило действует и в Англии. Там первооткрывателем стал Пеп Гвардиола. В игре за Суперкубок Англии он налетел на резервного арбитра, потом подошел главный, показал карточку. В матчах Кубка Америки желтую карточку первым получил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.