Тренерам «Краснодара» показали сразу две желтые карточки. Привыкли к новому правилу?
Вот такую информацию сегодня вы могли увидеть в твиттере «Краснодара». Клуб проиграл ЦСКА (2:3), впечатлил двумя голами Маркуса Берга, запомнился предупреждениями для тренеров.
По картинке это смотрелось так: судья Безбородов подходит к тренерской скамейке, достает желтую карточку, показывает, а потом вносит запись в протокол. Правильно поняли – это максимально соответствует тому, что обычно происходит с футболистами. С нового сезона каждый тренер может получить желтую и даже красную карточку.
Такое правило официально действует с июня 2019 года. В РПЛ его впервые применили еще в игре первого тура между «Оренбургом» и «Ростовом». Тогда предупреждение в начале второго тайма выписали тренеру «Оренбурга» Владимиру Федотову. Он слишком сильно спорил с арбитром. В матче за Суперкубок России желтую карточку получил один из тренеров «Зенита» Вильям Оливейра.
Подобное правило действует и в Англии. Там первооткрывателем стал Пеп Гвардиола. В игре за Суперкубок Англии он налетел на резервного арбитра, потом подошел главный, показал карточку. В матчах Кубка Америки желтую карточку первым получил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.
Так тренера могут и удалить. Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес теперь тренирует молодежную команду. В домашнем матче против «Жироны» (1:0) Вальдес так эмоционально ругался с судьей, что тот отправил его с поля. Досматривал игру Вальдес вот в таком положении. Кстати, в роли тренера молодежки «Барсы» это был для него только второй матч.
Из тренеров российских топ-клубов желтой карточкой еще во втором туре наказывали Юрия Семина. «Что касается полученной мной желтой карточки, то все по делу. Нарушил — нарушил. Я вышел за пределы технической зоны, по новым правилам это нарушение. Но по новым правилам нужен и VAR, чтобы было меньше искаженных результатов», – рассказывал Семин.
Теперь просто так уже не покричать.