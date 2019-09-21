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«Что же ты делаешь, Леха?!». Голы Сутормина – в твитах
21 сентября 2019, 20:58
«Зенит» разгромил «Рубин» (5:0), еще три мяча отменили. Два гола забил Алексей Сутормин. Летом у него был скандальный переход между «Оренбургом», «Рубином» и «Зенитом». Получается, что «Рубин» – бывший клуб Сутормина, хотя за него он не сыграл ни одного матча. Дальше ловите несколько необычных твитов по голам Сутормина в этом матче. Особенно впечатляет прогноз еще до его первого мяча.
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