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#Алексей Сутормин #РПЛ #Зенит #Оренбург #Рубин

«Что же ты делаешь, Леха?!». Голы Сутормина – в твитах

21 сентября 2019, 20:58

«Зенит» разгромил «Рубин» (5:0), еще три мяча отменили. Два гола забил Алексей Сутормин. Летом у него был скандальный переход между «Оренбургом», «Рубином» и «Зенитом». Получается, что «Рубин» – бывший клуб Сутормина, хотя за него он не сыграл ни одного матча. Дальше ловите несколько необычных твитов по голам Сутормина в этом матче. Особенно впечатляет прогноз еще до его первого мяча. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: твиттер «Зенита»
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