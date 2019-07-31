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Картонный Сутормин и настоящий Гуф – так «Рубин» встретился с фанатами

31 июля 2019, 11:02

«Рубин» здорово стартовал с семи очков в трех матчах и заодно провел встречу с болельщиками. Акция была известна за пару недель до события – на встречу приглашались те, кто владеет абонементами, или кто купил билет на игру «Рубин» – «Ахмат».

«Рубин» представил фанатам новичков и заодно вышел с картонной фигурой Сутормина, который в клубе не пробыл и двух недель.

«Зенит», кстати, поддержал шутку и предложил обмен с манекеном, с которым столкнулся Антон Заболотный.

Помимо представления новичков клуб дал возможность фанатам пообщаться с игроками и тренерами.

Затем выступил рэпер Гуф.

Вечер в Казани удался. «Рубин» не раз радовал креативом за этот год, но сумел сделать так, что и встреча с фанатами тоже запомнится надолго.

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