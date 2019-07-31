Картонный Сутормин и настоящий Гуф – так «Рубин» встретился с фанатами

«Рубин» здорово стартовал с семи очков в трех матчах и заодно провел встречу с болельщиками. Акция была известна за пару недель до события – на встречу приглашались те, кто владеет абонементами, или кто купил билет на игру «Рубин» – «Ахмат».

«Рубин» представил фанатам новичков и заодно вышел с картонной фигурой Сутормина, который в клубе не пробыл и двух недель.