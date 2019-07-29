«Рубин» опять уехал с «Казань Арены». Причина – чемпионат мира по рабочим профессиям

Что за чемпионат и зачем нужен стадион?

Чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills – международное соревнование, которое проводят каждые два года. В нем люди соревнуются в самых разных дисциплинах: парикмахерское искусство, хлебопечение, флористика и еще 53 разнообразных вида деятельности.

Право провести соревнование Казань получила еще четыре года назад, обойдя заявки от Франции и Бельгии. Соревнование пройдет в комплексе Kazan Expo с 22 по 27 августа.

Здесь возникают два вопроса:

Причем тут «Казань Арена»? Почему соревнования идут меньше недели, а стадион забирают на полгода?

Дело в том, что у чемпионата будут церемонии открытия и закрытия. Они пройдут в конце августа на «Казань Арене», но подготовка началась уже сейчас, и 23 июля состоялась первая репетиция.

Из-за этого стадион забрали так рано, а после окончания чемпионата предполагается, что газон придется восстанавливать. «Бизнес ONLINE» писал, что казанцы вернутся на арену в октябре, но есть вероятность, что все затянется еще сильнее.