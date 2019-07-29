«Рубин» опять уехал с «Казань Арены». Причина – чемпионат мира по рабочим профессиям
Сегодня состоится заключительный матч третьего тура – «Рубин» дома принимает «Ахмат». Только не на «Казань Арене», а на старом стадионе «Центральный».
Такая ситуация уже стала обычной: новую арену снова одолжили для проведения международных соревнований. Только на этот раз повод совсем странный – чемпионат мира по рабочим профессиям. Да, такой тоже бывает.
Что за чемпионат и зачем нужен стадион?
Чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills – международное соревнование, которое проводят каждые два года. В нем люди соревнуются в самых разных дисциплинах: парикмахерское искусство, хлебопечение, флористика и еще 53 разнообразных вида деятельности.
Право провести соревнование Казань получила еще четыре года назад, обойдя заявки от Франции и Бельгии. Соревнование пройдет в комплексе Kazan Expo с 22 по 27 августа.
Здесь возникают два вопроса:
- Причем тут «Казань Арена»?
- Почему соревнования идут меньше недели, а стадион забирают на полгода?
Дело в том, что у чемпионата будут церемонии открытия и закрытия. Они пройдут в конце августа на «Казань Арене», но подготовка началась уже сейчас, и 23 июля состоялась первая репетиция.
Из-за этого стадион забрали так рано, а после окончания чемпионата предполагается, что газон придется восстанавливать. «Бизнес ONLINE» писал, что казанцы вернутся на арену в октябре, но есть вероятность, что все затянется еще сильнее.
«Казань Арену» не впервые используют для других соревнований
2013: Универсиада
На тот момент стадион еще не использовался для матчей РПЛ: ни в сезоне 2012/13, ни в сезоне 2013/14 «Рубин» там не играл. Универсиада стала первым крупным спортивным событием на арене.
Лишь после этого, к сезону 2014/15, стадион передали «Рубину». Часть этого времени потратили на достройку и адаптацию арены к футбольным матчам.
2015: Чемпионат мира по водным видам спорта
«Рубин» не успел отыграть даже один полный сезон на стадионе: в конце чемпионата «Казань Арену» закрыли на подготовку к чемпионату по водным видам спорта.
Все лето на арене стояли бассейны, на которых проводились соревнования. Разумеется, газон после этого тоже восстанавливался долго: перерыв в использовании составил почти год.
Одна из причин – ужасная посещаемость
Средняя посещаемость «Казань Арены» в прошлом сезоне – 9760 человек. Это худший показатель среди всех новых стадионов, использовавшихся в РПЛ. Более того, казанцев опередили даже тульский «Арсенал» (11267) и «Ахмат» (10496), которые играют на менее современных аренах.
Из этого можно сделать два вывода:
- Для города нет критической проблемы в том, чтобы оставить «Рубин» без главного стадиона. Так как у казанцев не так много активных болельщиков, возмущения почти не слышно.
- Самому «Рубину» тоже тяжело играть на новом стадионе: стоимость аренды и эксплуатации постоянная, а вот выручка с матчей не очень большая.
«Рубин» при этом уже начал работать с болельщиками: чего только стоит футболка с цитатой Шаронова, тираж которой, кстати, пришлось увеличить. Но пока арена не начнет заполняться хотя бы на половину, подобные переносы будут реальностью казанского спорта.