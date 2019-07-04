«Ростов» и «Чайка» сильно ссорятся из-за стадиона. Начали фанаты, подключились президенты и РФС
Футбольный клуб «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области вышел в ФНЛ по итогам прошлого сезона из зоны «Юг» ПФЛ. Его владелец – предприниматель Андрей Чайка, он содержит и эту команду, и ее второй состав, а в будущем откроет частную академию в Ростове-на-Дону.
«Чайка» влипла в скандал по итогам подозрительного матча с «Черноморцем», где соперник пропустил легкие голы. От футбола отстранены три игрока «Черноморца», а также гендиректор «Урожая», ситуация странная, мы ее обсуждали. «Чайка» вроде бы не при чем, так что новый сезон она начнет в ФНЛ. Вопрос – на каком стадионе.
В конце мая «Чайка» получила лицензию на участие в ФНЛ. В прошлом сезоне она выступала на маленьком трехтысячнике «Центральном». Тогда в конце весны появилась новость о том, что на этот сезон «Чайка» заявила «Ростов-Арену», при этом, по словам Андрея Чайки, домашним стадионом будет ростовский «Олимп-2».
На тот момент ситуация с ареной все еще не была ясна, но через месяц, в конце июня, клуб сообщил: на «Олимпе-2» играть нельзя, так как там будет готовиться «Ростов» и его резервные команды, так что матчи ФНЛ «Чайка» будет проводить на «Ростов-Арене».
Сам «Ростов», конечно, также собирается играть на «Ростов-Арене». Если посмотреть календари на ближайшие месяц-полтора, то становится не очень понятно, как на стадионе сохранится хорошее поле и как вообще будет формироваться расписание.
- 13 июля: «Ростов» – «Оренбург», «Чайка» – «Факел»
- 10 августа: «Чайка» – «Армавир»; 12 августа: «Ростов» – «Крылья Советов»
- 25 августа: «Ростов» – «Рубин», «Чайка» – «Текстильщик»
«Ростов» арендует этот стадион так же, как и «Чайка».
В обычные дни записи сообщества «Чайки» во «ВКонтакте» собирают не больше десяти комментариев, но на новость с переездом на «Ростов-Арену» отреагировало три сотни человек. В дальнейшем споры еще возникали неоднократно, но ситуацию раздул мем в комментариях, который запостила SMM-служба «Чайки».
Утром 4 июля на одной из страниц болельщиков «Ростова» во «ВКонтакте» (27 тысяч подписчиков) вышло резкое заявление по поводу клуба «Чайка»:
Андрей Чайка отреагировал не менее жестко:
«Видели заявление болельщиков «Ростова», но отвечать им не будем. Мы на больных людей не обращаем внимания. Это те люди, которые абсолютно не понимают, что такое футбол, что такое спорт. Это люди из потустороннего мира, с ними надо работать психологам и людям, которые занимаются экстремизмом.
Что они имеют в виду, когда говорят, что оставляют за собой право действовать на свое усмотрение, я не знаю, но мы ничего менять не будем».
Затем к спору подключился второй президент – ростовский. Вот что сказал Арташес Арутюнянц:
«Я не понимаю, почему депутат областной думы позволяет вести себя таким образом – оскорбляет наших болельщиков, называет их больными, говорит о каком-то лечении.
Во-первых, Андрей Чайка – не доктор, чтобы ставить диагнозы. Во-вторых, руководство «Чайки» ведет себя совершенно бестактно и непрофессионально. Никому не позволю оскорблять и говорить плохо о наших болельщиках.
Я сам болельщик и убежден, что наши болельщики – самые лучшие. Мы разберемся в ситуации. За каждое оскорбление в адрес клуба и болельщиков придется ответить. Для меня вообще странно, что команда, которая приехала в Ростов и попросила провести сезон в Ростове, начала так себя вести. Я призываю наших болельщиков не поддаваться на провокации».
«Ростов» направил обращение к главе РФС Александру Дюкову, где попросил изучить оскорбительные высказывания Чайки, публикацию картинки «с отсылкой к порнографическому фильму» и действия, направленные на «разжигание розни между болельщиками клубов, а также действия, потенциально способные дестабилизировать обстановку в Ростовской области с точки зрения общественного порядка». Полный текст – тут.
7 июля «Чайка» стартует в ФНЛ с домашнего матча против «Чертаново». «Ростов» начнет сезон дома 13 июля (соперник – «Оренбург»).