«Ростов» и «Чайка» сильно ссорятся из-за стадиона. Начали фанаты, подключились президенты и РФС

В конце мая «Чайка» получила лицензию на участие в ФНЛ. В прошлом сезоне она выступала на маленьком трехтысячнике «Центральном». Тогда в конце весны появилась новость о том, что на этот сезон «Чайка» заявила «Ростов-Арену», при этом, по словам Андрея Чайки, домашним стадионом будет ростовский «Олимп-2».

На тот момент ситуация с ареной все еще не была ясна, но через месяц, в конце июня, клуб сообщил: на «Олимпе-2» играть нельзя, так как там будет готовиться «Ростов» и его резервные команды, так что матчи ФНЛ «Чайка» будет проводить на «Ростов-Арене».

Сам «Ростов», конечно, также собирается играть на «Ростов-Арене». Если посмотреть календари на ближайшие месяц-полтора, то становится не очень понятно, как на стадионе сохранится хорошее поле и как вообще будет формироваться расписание.

13 июля : «Ростов» – «Оренбург», «Чайка» – «Факел»

: «Ростов» – «Оренбург», «Чайка» – «Факел» 10 августа : «Чайка» – «Армавир»; 12 августа : «Ростов» – «Крылья Советов»

: «Чайка» – «Армавир»; : «Ростов» – «Крылья Советов» 25 августа: «Ростов» – «Рубин», «Чайка» – «Текстильщик»

«Ростов» арендует этот стадион так же, как и «Чайка».

В обычные дни записи сообщества «Чайки» во «ВКонтакте» собирают не больше десяти комментариев, но на новость с переездом на «Ростов-Арену» отреагировало три сотни человек. В дальнейшем споры еще возникали неоднократно, но ситуацию раздул мем в комментариях, который запостила SMM-служба «Чайки».