Что не так с «Магниткой». Последнее место в таблице, провал Воробьева, спад Мозякина и вратарей
Магнитогорский «Металлург» после 11 матчей «регулярки» в прошлом сезоне: 5 побед. «Магнитка» после 11 игр в этом сезоне: всего две победы.
Недавно мы писали про «Металлург», про его ужасный старт. Сейчас ситуация еще хуже: неудовлетворительные результаты опустили команду на последнее место таблицы Востока.
Яндача уволили, он провалил предсезонку и старт
Кризис «Магнитки» при Йозефе Яндаче был заметен еще в прошлом сезоне. Тогда у команды были дикие проблемы с атакой (в частности – с Мозякиным, он постепенно сдавал), которые сказались на общем результате. «Металлург» дотянул до четвертьфинала плей-офф, где «Салават Юлаев» выпнул его из борьбы за Кубок Гагарина.
«Магнитка» подошла к сезону в очень слабой форме, и в этом большой минус Яндача. Великий Борис Майоров, отвечая на вопросы о слабостях «Магнитки», затронул именно эту проблему. Три ключевых пункта из монолога Майорова:
1. Яндач действительно провалил предсезонку. По словам Майорова, чешские тренеры не очень любят тяжелые нагрузки во время подготовки к сезону. Отсюда – пропасть между «Металлургом» и соперниками в плане набранной формы.
2. Яндач был в не очень хороших отношениях с командой. «У него в команде иностранцы отдельно, россияне отдельно. Козун и О’Делл пасуют друг другу, не замечая Мозякина. Тот нервничает», – говорит Майоров.
3. Майров считает, что Воробьев улучшит результаты «Магнитки», но на это нужно время (считает, что ситуация улучшится после ноябрьской паузы). До этого Воробьев будет работать над физикой и над взаимодействием атаки «Металлурга» и его защиты.
Ошибка руководства «Металлурга» заключается в том, что Яндача оставили: дали провести ему предсезонку, стартовать в регулярном розыгрыше. Терпение боссов внезапно лопнуло после двух поражений (от СКА и «Витязя»), после чего команду возглавил Илья Воробьев.
Как дела у Воробьева
С того момента, как в команде начал работу Воробьев, «Металлург» проиграл семь матчей. При этом у самого Воробьева нормального объяснения ужасным результатам нет. После поражения от «Витязя» (кстати, недавно мы писали об этом клубе, который стал главным открытием старта сезона) Воробьев дал абсолютно невнятное интервью по поводу последнего места в таблице. «Давило не то, куда спустился «Металлург» в таблице, а давит давно комплекс разных вещей», – сказал Воробьев.
При этом Воробьев не уточнил, о каких именно комплексах и вещах он сказал. И пока все сводится к тому, что он тоже не тянет ситуацию. Как и Яндач.
Мозякин совсем расклеился, никто из партнеров его не поддерживает
Перед стартом сезона Сергей Мозякин сказал, что этот сезон будет для него определяющим. Пока все сводится к тому, что он станет для него последним. Мозякин сильно сдал еще в прошлом сезоне (окей, спад случился в плей-офф. Там Мозякин не забросил ни одной шайбы). В этом сезоне регресс продолжился. На данный момент у него всего три результативных очка, из которых только одно – заброшенная шайба.
В прошлом сезоне спад Мозякина особенно хорошо проглядывался на фоне работы тройки «Салавата» во главе с Кадейкиным. Тогда звено уничтожило все атакующие мысли «Магнитки». Сейчас, когда Мозякин перестал тащить, а партнеры не особо помогают ему в этом, это очень сказывается на результативности. «Металлург» – худшая команда по забитым шайбам (всего 18) на Востоке, и предпоследняя в топе самых забивных команд КХЛ (хуже только у рижского «Динамо», у которого 16 заброшенных шайб).
О плохой результативности «Металлурга» говорил бывший нападающий «Спартака» и двукратный Олимпийский чемпион Александр Кожевников: «Сейчас получается, что два хоккеиста играют в одном ритме, три – в другом. И наоборот. Это не дело. Опять же, некому забивать. Мозякин не тот, нужно создавать ударное звено».
Какие есть еще проблемы
Если абстрагироваться от тренера и результативности, то выделяется вратарский минус. У Василия Кошечкина нет ни одного сухаря. В этом сезоне он пропустил 24 шайбы в 10 встречах. В последнем матче (с «Витязем») ворота защищал уже Станислав Галимов. Из положительного: он сделал такой сейв.
Из отрицательного: пропустил две шайбы и буллит от Ларичева.