Что не так с «Магниткой». Последнее место в таблице, провал Воробьева, спад Мозякина и вратарей

Яндача уволили, он провалил предсезонку и старт

Кризис «Магнитки» при Йозефе Яндаче был заметен еще в прошлом сезоне. Тогда у команды были дикие проблемы с атакой (в частности – с Мозякиным, он постепенно сдавал), которые сказались на общем результате. «Металлург» дотянул до четвертьфинала плей-офф, где «Салават Юлаев» выпнул его из борьбы за Кубок Гагарина.

«Магнитка» подошла к сезону в очень слабой форме, и в этом большой минус Яндача. Великий Борис Майоров, отвечая на вопросы о слабостях «Магнитки», затронул именно эту проблему. Три ключевых пункта из монолога Майорова:

1. Яндач действительно провалил предсезонку. По словам Майорова, чешские тренеры не очень любят тяжелые нагрузки во время подготовки к сезону. Отсюда – пропасть между «Металлургом» и соперниками в плане набранной формы.

2. Яндач был в не очень хороших отношениях с командой . «У него в команде иностранцы отдельно, россияне отдельно. Козун и О’Делл пасуют друг другу, не замечая Мозякина. Тот нервничает», – говорит Майоров.

3. Майров считает, что Воробьев улучшит результаты «Магнитки», но на это нужно время (считает, что ситуация улучшится после ноябрьской паузы). До этого Воробьев будет работать над физикой и над взаимодействием атаки «Металлурга» и его защиты.

Ошибка руководства «Металлурга» заключается в том, что Яндача оставили: дали провести ему предсезонку, стартовать в регулярном розыгрыше. Терпение боссов внезапно лопнуло после двух поражений (от СКА и «Витязя»), после чего команду возглавил Илья Воробьев.