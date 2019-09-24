«Локомотив» потерялся: уволили тренера через восемь матчей, разгромно проигрывают, ошиблись с вратарями

Само назначение Мактавиша – странность

Последним матчем прошлого сезона была игра против СКА в плей-офф Кубка Гагарина. «Локомотив» проиграл пятый матч серии в овертайме и вылетел. Уже в мае новым главным тренером стал канадец Крэйг Мактавиш. Он занял место Дмитрия Квартального, который теперь работает в «Ак Барсе». Такую замену Квартальному поняли не все.

У канадских тренеров в «Локомотиве» не получается, но их упорно пробуют. С февраля 2014-го по май 2015-го «Локомотив» возглавляли два канадца – Дэйв Кинг (с перерывом) и Шон Симпсон. Ничего хорошего это снова не принесло. Мактавиш перед «Локо» самостоятельно не работал тренером семь лет.

Сейчас на Мактавиша бомбят хотя бы из-за этого факта. Его обвиняют в незнании КХЛ и в отсутствии яркого достоинства для назначения в «Локомотив». Все последние годы Мактавиш занимался менеджерской деятельностью, работал генеральным директором, изучал молодежь. Ему 61 год – оказалось, что опыта для роли главного тренера в КХЛ Мактавиш не накопил.