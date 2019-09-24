«Локомотив» потерялся: уволили тренера через восемь матчей, разгромно проигрывают, ошиблись с вратарями
Крэйга Мактавиша освободили от должности старшего тренера «Локомотива». Информацию о его провале по результатам мы уместили в один твит.
Само назначение Мактавиша – странность
Последним матчем прошлого сезона была игра против СКА в плей-офф Кубка Гагарина. «Локомотив» проиграл пятый матч серии в овертайме и вылетел. Уже в мае новым главным тренером стал канадец Крэйг Мактавиш. Он занял место Дмитрия Квартального, который теперь работает в «Ак Барсе». Такую замену Квартальному поняли не все.
У канадских тренеров в «Локомотиве» не получается, но их упорно пробуют. С февраля 2014-го по май 2015-го «Локомотив» возглавляли два канадца – Дэйв Кинг (с перерывом) и Шон Симпсон. Ничего хорошего это снова не принесло. Мактавиш перед «Локо» самостоятельно не работал тренером семь лет.
Сейчас на Мактавиша бомбят хотя бы из-за этого факта. Его обвиняют в незнании КХЛ и в отсутствии яркого достоинства для назначения в «Локомотив». Все последние годы Мактавиш занимался менеджерской деятельностью, работал генеральным директором, изучал молодежь. Ему 61 год – оказалось, что опыта для роли главного тренера в КХЛ Мактавиш не накопил.
Ошибка с партнером для Коновалова
Основная летняя проблема была в селекции. Смотрите, кого «Локомотив» потерял: вратарь Александр Салак, забивной легионер Козун, опытный центр Контиола, талантливый Егор Коршков, такой же талантливый Юртайкин. Все они определяли игру «Локомотива» по прошлому сезону, почти всех нормально заменили (Ландер, Да Коста, Ратти). Кроме Салака – о нем отдельно.
32-летний Александр Салак был заменой для Ильи Коновалова. 21-летний Коновалов удивил прогрессом по прошлому сезону (влетел в основу, играл сухие матчи), но всегда имел за спиной страховку. Самого Салака такая роль не устраивала – по классу он может быть основным почти в любой команде КХЛ. Сейчас на месте Салака в «Локо» такой же опытный Лазушин. Вот только он не тянет.
«Локомотив» дважды пропускал по пять шайб, еще два раза – по четыре. Только в одной игре с «Сочи» команда пустила один раз. Матчей на ноль у Лазушина и Коновалова не было. Они постоянно сменяли друг друга и пропустили по 12 голов (еще две шайбы влетели в пустые ворота). Посмотрите хотя бы этот момент:
Мактавиш изначально вообще планировал Лазушина основным вратарем, потом возвращал Коновалова. Понятно, что в голах виноваты и защитники, но даже при смене оборонительной схемы они все равно брали сыгранностью. Из новичков в оборону пришел только опытный Роман Савченко – остальные в команде уже были.
Молодежь прогрессирует – здесь все нормально
Философия «Локомотива» – развитие молодежи. Это единственное, в чем точно нельзя упрекать Мактавиша. Летом молодежный состав «Локо» уже в третий раз выиграл Кубок мира по хоккею, а главной звездой той команды был Григорий Денисенко. У Мактавиша он играл и в КХЛ (7 матчей, 2 передачи, 11 мин на площадке).
22-летний Павел Кудрявцев набрал за семь матчей четыре очка – столько же было за 26 игр прошлого сезона. 18-летний Мисюль сыграл пять матчей, забил гол. До Мактавиша у него было только три игры в КХЛ. Осипов, Красковский, Иванов, Каюмов – все сохранили игровое время и шли примерно по показателям результативности прошлого сезона.
За развитие молодежи с июня отвечал ассистент Дмитрий Красоткин. Его сейчас хотят видеть главным тренером фанаты «Локо», он же работал и хорошо знает талантливых парней из команды. Красоткин изначально смотрелся более подходящей кандидатурой на роль тренера, но в него почему-то не верили.
К Красоткину добавили Пелино – он помогал в роли ассистента Бобу Хартли в «Авангарде». Номинально с тренерским штабом все хорошо – адаптации Мактавиша способствовали умные и уже адаптированные к КХЛ люди.
Не зря их пока оставляют даже после увольнения главного тренера. Временно исполнять обязанности Мактавиша будет спортивный директор Александр Ардашев.