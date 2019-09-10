Да, в хоккее тоже бывают автоголы. Таким ляпом отметился новый вратарь «Спартака»

Такую шайбу пропустил 24-летний голкипер Павел Хомченко. Для него это была только вторая игра в КХЛ и первая в основе. Он дебютировал в игре с минским «Динамо», когда счет в матче был 4:4. До конца матча Хомченко пропустил всего раз, но «Спартак» в итоге проиграл. С «Авангардом» его впервые поставили в старт.

До «Спартака» Хомченко играл за «Рязань», «Торос» и «Химик». Пару сезонов он отыграл в молодежке «Локомотива», но в основе не закрепился. Некоторые болельщики еще даже не выучили его фамилию. Сейчас стало легче: в игре с «Авангардом» Хомченко один раз далеко выкатился из ворот – удачно, хотя для хоккейных вратарей это редкая манера.