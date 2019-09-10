Да, в хоккее тоже бывают автоголы. Таким ляпом отметился новый вратарь «Спартака»
«Спартак» проиграл «Авангарду» (2:3, ОТ) в матче, который будут вспоминать по одному моменту. Уже в начале овертайма Тэйлор Бек бросил в сторону ворот «Спартака». Вратарю никто не мешал, но каким-то образом он сам неудачно катнул шайбу себе за спину. Она залетела в сетку, «Спартак» снова проиграл. Для команды Олега Знарка это четвертое поражение в пяти играх.
Такую шайбу пропустил 24-летний голкипер Павел Хомченко. Для него это была только вторая игра в КХЛ и первая в основе. Он дебютировал в игре с минским «Динамо», когда счет в матче был 4:4. До конца матча Хомченко пропустил всего раз, но «Спартак» в итоге проиграл. С «Авангардом» его впервые поставили в старт.
До «Спартака» Хомченко играл за «Рязань», «Торос» и «Химик». Пару сезонов он отыграл в молодежке «Локомотива», но в основе не закрепился. Некоторые болельщики еще даже не выучили его фамилию. Сейчас стало легче: в игре с «Авангардом» Хомченко один раз далеко выкатился из ворот – удачно, хотя для хоккейных вратарей это редкая манера.
Одна ошибка испортила впечатление от неплохого матча. Хомченко тащил «Спартак» примерно половину игры. «Авангард» повел 2:0, но дальше «Спартак» отыгрался, а Хомченко отбил 25 бросков. Основной голкипер «Спартака» Гудачек пропустил начало сезона из-за травмы. Говорит, сможет играть примерно через неделю. Без него «Спартак» пропустил 15 шайб в пяти матчах.