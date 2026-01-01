Спартак (х)

Дата основания
1946 г.
Достижения
5-кратный чемпион страны
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Хоккей
«Спартак» отыгрался с 0:3 против ЦСКА, но проиграл. Плотников сделал хет-трик
#КХЛ
Хоккей
Хоккейный «Спартак» назначил Бориса Миронова главным тренером. У него нет опыта в КХЛ на такой должности
#Борис Миронов
Хоккей
«Спартак» объявил об уходе Знарка. При нем клуб дважды вылетал в первом раунде плей-офф КХЛ
#Олег Знарок
Хоккей
Знарок стал тренером-рекордсменом по числу матчей в плей-офф КХЛ
#Олег Знарок
Хоккей
ЦСКА сыграет со «Спартаком» в плей-офф Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Спартак» победил «Локомотив» в КХЛ, уступая 1:3 к 48-й минуте
#Спартак (х)
Все новости
Материалы
В матче «Спартак» – «Йокерит» произошли две драки после первого же вбрасывания
#КХЛ
Тафгай «Спартака» побил игрока посреди матча. В прошлом сезоне он нокаутировал игрока, который сейчас его тренер
#Спартак (х)
Игрок из КХЛ постоянно забивает дальними бросками. Из своей зоны и от ворот 💣
#Андрей Кутейкин
Заставлял вратаря танцевать, падал перед командой на колени, плакал в интервью. Каким мы запомним Милоша Ржигу
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#Милош Ржига
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В КХЛ постоянно находят заболевших коронавирусом. Как это повлияет на сезон? А он вообще будет?
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#КХЛ
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Да, в хоккее тоже бывают автоголы. Таким ляпом отметился новый вратарь «Спартака»
#Павел Хомченко
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