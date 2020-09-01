Заставлял вратаря танцевать, падал перед командой на колени, плакал в интервью. Каким мы запомним Милоша Ржигу

Не все фанаты любили Ржигу – в СКА против него рисовали баннеры, вспоминая о времени работы в «Спартаке». Зато была история о большом уважении соперника. Ржига работал со «Слованом» и приехал в Минск играть против «Динамо» в свой день рождения. И описал эмоции:

«Могу назвать сегодняшний день самым счастливым. На моей памяти не было такого, чтобы команда соперника поздравляла на медиа-кубе арены и на пресс-конференции. Мне очень понравилось».

Эмоциональность Ржиги приводила к удалениям – он всегда обращался к судьям, но далеко не все это терпели. Однажды удаление вышло случайным и забавным: в матче «Спартака» и «Динамо» Ржигу выгнали за бросок на лед постороннего предмета. В тот момент «Спартак» остался втроем против пятерых динамовцев.

«Я хотел бросить табличку в бортик, но она срикошетила и попала на лед», – объяснил Ржига. Он же и назвал себя виновником поражения, потому что не сдержался.

С коллегами отношения были разными. «Некоторые ваши тренеры хорошо относятся, мы даже заходим в раздевалку и пропускаем по рюмочке. А другие перед матчем даже руки не подают», – рассказывал Ржига, когда работал в «Спартаке».