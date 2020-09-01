Заставлял вратаря танцевать, падал перед командой на колени, плакал в интервью. Каким мы запомним Милоша Ржигу
Милош Ржига – очень известный в России хоккейный тренер, один из символов КХЛ на рубеже десятилетий. Работал в «Химике», «Спартаке», «Атланте», СКА и «Авангарде», заезжал в лигу со «Слованом».
Он не выигрывал трофеи, но забрался с «Атлантом» в финал Кубка Гагарина, а еще запомнился эмоциональностью на матчах и веселыми пресс-конференциями. Историй было много.
Возглавляя СКА, он однажды сказал голкиперу Илье Ежову станцевать перед фанатами. 8:3 над «Торпедо», игра удалась, Ежов послушался и устроил шоу:
Видео с канала СКА
Выход в финал с «Атлантом» Ржига отпраздновал своеобразно – он встал перед командой на колени и поклонился ей и болельщикам. «Я их благодарил за то, что поверили и вытерпели. Было сложно – я их ругал, наказывал – добрым я не был. Именно поэтому они стали самыми лучшими».
С «Авангардом» сложилось не так радужно, но встречали фанаты тренера после его назначения очень ярко. Они приехали утром в омский аэропорт, чтобы поприветствовать Ржигу.
Не все фанаты любили Ржигу – в СКА против него рисовали баннеры, вспоминая о времени работы в «Спартаке». Зато была история о большом уважении соперника. Ржига работал со «Слованом» и приехал в Минск играть против «Динамо» в свой день рождения. И описал эмоции:
«Могу назвать сегодняшний день самым счастливым. На моей памяти не было такого, чтобы команда соперника поздравляла на медиа-кубе арены и на пресс-конференции. Мне очень понравилось».
Эмоциональность Ржиги приводила к удалениям – он всегда обращался к судьям, но далеко не все это терпели. Однажды удаление вышло случайным и забавным: в матче «Спартака» и «Динамо» Ржигу выгнали за бросок на лед постороннего предмета. В тот момент «Спартак» остался втроем против пятерых динамовцев.
«Я хотел бросить табличку в бортик, но она срикошетила и попала на лед», – объяснил Ржига. Он же и назвал себя виновником поражения, потому что не сдержался.
С коллегами отношения были разными. «Некоторые ваши тренеры хорошо относятся, мы даже заходим в раздевалку и пропускаем по рюмочке. А другие перед матчем даже руки не подают», – рассказывал Ржига, когда работал в «Спартаке».
С Вячеславом Быковым складывалось непросто, он тогда работал в ЦСКА и в сборной России. «Что же касается намеков господина Ржиги на то, что мне как тренеру сборной помогают судьи, то после такого я не могу его уважать как коллегу», – разозлился Быков. Через два года сборная провалилась в матче Олимпиады-2010 против канадцев, Ржига коллегу защитил: «Вы, пожалуйста, не обижайте его! Его работу лучше судить не только по выступлению на этой Олимпиаде, но и по дважды выигранным чемпионатам мира».
Жесткость Олега Знарка всем известна – их столкновение могло быть непредсказуемым. Так и вышло весной 2012-го после полуфинала Кубка Гагарина (Ржига работал в СКА, Знарок – в «Динамо»). Тренеры вместе шли на пресс-конференцию, бурно обсуждая игру, и чуть не подрались.
А на пресс-конференции Знарок сказал, что уважает Ржигу как тренера и человека. Ржига позже заявил, что потасовки вообще не было, и это все вранье.
Видео с канала «День с Алексеем Шевченко»
Была перепалка и с тренером ЦСКА Дмитрием Квартальновым, когда Ржига тренировал «Слован». Перед игрой команду «Слована» не выпускал из раздевалки полицейский, когда ЦСКА проводил тренировку. Спокойные и достойные ответы Ржиги, между прочим, пострадавшей стороны:
Видео с канала КХЛ
«Он с первого дня не расставался с широкой улыбкой, принес с собой много позитива. С ним работать очень весело. Тренировки небольшие, но интенсивные, на них всегда царит хорошее настроение», – рассказывал о Ржиге нападающий «Атланта» Сергей Мозякин.
«Не считаю себя ни плейбоем, ни великим психологом, ни выдающимся специалистом. Я обычный главный тренер. Делаю свою работу как умею, живу ею», – говорил о себе Ржига. Над собой же и подшучивал, когда тренировал СКА и заболел во время перерыва в КХЛ: «Думал, что еще молодой. Но уже нет, а глупость все равно остается. Пошел в баню, вышел из нее, искупался в холодном бассейне и остался на холоде разговаривать по телефону. Замерз просто».
Последние большие эмоции Ржига показал в прошлом мае – его сборная Чехии стала четвертой на чемпионате мира. «Я не выполнил задачу. Хоккеисты заслужили медаль», – сказал тогда Ржига. И заплакал.
В августе 2020-го Ржига был госпитализирован из-за серьезного ухудшения самочувствия. 1 сентября чешские СМИ сообщили о смерти Ржиги. Ему был 61 год.
Помню его эмоции. Постоянно орал и поднимал настроение. Классный мужик.