Кросби повернут на суевериях. Ходит одинаковым путем, не говорит с мамой до игр, весь год носит одну грязную кепку

• Джо Витале играл с Кросби в «Питтсбурге» и был диджеем в раздевалке команды. Вот что рассказал: как-то перед одной из игр он поставил песню Dog Days Are Over группы Florence and the Machine. Кросби подошел и сказал, что эта песня напоминает ему об отпуске в Италии прошлым летом. В той игре он отдал пару передач, «Питтсбург» победил, перед следующей игрой песню поставили снова, Кросби опять подошел и рассказал про Италию.

«Питтсбург» тогда выиграл 16 матчей подряд. Витале вспоминает: «Каждый раз мне приходилось вести себя так, будто бы я никогда не слышал эту чертову историю».

• Рассказывал Нэтан Маккиннон: «Когда я нахожусь в его доме, то ничего не передвигаю и вообще не трогаю – сначала надо получить разрешение на это».

• Есть популярное суеверие, что трофея нельзя касаться до матча. У Кросби – все наоборот, но это идет и от команды: «Для нас все складывается лучше, если мы его коснемся». Результат – три Кубка Стэнли. Ну, и две Олимпиады с одним мировым чемпионатом за сборную Канады.

Что говорит сам Кросби по поводу своих примет: «Их очень много. После того, как долго занимаешься чем-то, сложно понять, что из них – суеверие, а что – просто привычка». У многих парней они тоже есть, просто рассказывать не хотят».