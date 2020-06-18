- Сидни Кросби
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Кросби повернут на суевериях. Ходит одинаковым путем, не говорит с мамой до игр, весь год носит одну грязную кепку
Список суеверий перед играми у Сидни Кросби очень длинный:
• Всегда играет под номером 87 – это дата его рождения. Как пишется в США – 8/7/87, где 8 – это август.
• В каждом городе ест в одном и том же ресторане.
• На стадион приезжает за пару часов до игры, чтобы съесть бутерброд с арахисовым маслом.
• В раздевалку идет отдельным маршрутом, чтобы не пересекаться с раздевалкой соперника, и садится там строго между определенными людьми.
• Всегда выходит на лед предпоследним. Малкин – следом.
• Игнорирует родных. Как-то Кросби поболтал с сестрой, после чего в игре травмировал плечо. Позвонил маме перед матчем, а потом сломал ногу. Сестра осталась на уикенд – опять травма ноги. Пересекся с сестрой в коридоре – получил сотрясение мозга. С тех пор правило – никогда не общаться с мамой или сестрой перед игрой, потому что это ведет к травме.
• Отдельный номер – клюшки. Кросби обматывает их изолентой – касаться их после этого никто не должен. Если кто-то коснется – Кросби перематывает их снова.
• Кстати, зачем Кросби каждый раз трогает ногами окно, когда автобус его команды пересекает железнодорожный переезд?
• Еще одна тема – кепки, Кросби ходит в одной весь сезон и не стирает. Один раз все же поменял, но там своя история. Кросби как-то раз из-за фарингита пропустил благотворительный турнир, где хоккеисты играли с детьми. Один из мальчиков передал Кросби через репортера новую кепку.
Слова отца: «Во время одного из интервью Кросби мой сын сказал: «Глянь на его кепку, это же ужасно, почему он не может купить новую?». Я даже и не нашелся, что ответить».
Кросби нарушил правило – приняв подарок, он сменил кепку. «Обычно я так не делаю, но вообще это было самое мелкое, что я мог для него сделать. Да и когда я ее надел, мы начали выигрывать, так что получилось хорошо». Ладно кепка, но защитный комплект он вообще носил еще тот, который был в юношеской команде.
• Джо Витале играл с Кросби в «Питтсбурге» и был диджеем в раздевалке команды. Вот что рассказал: как-то перед одной из игр он поставил песню Dog Days Are Over группы Florence and the Machine. Кросби подошел и сказал, что эта песня напоминает ему об отпуске в Италии прошлым летом. В той игре он отдал пару передач, «Питтсбург» победил, перед следующей игрой песню поставили снова, Кросби опять подошел и рассказал про Италию.
«Питтсбург» тогда выиграл 16 матчей подряд. Витале вспоминает: «Каждый раз мне приходилось вести себя так, будто бы я никогда не слышал эту чертову историю».
• Рассказывал Нэтан Маккиннон: «Когда я нахожусь в его доме, то ничего не передвигаю и вообще не трогаю – сначала надо получить разрешение на это».
• Есть популярное суеверие, что трофея нельзя касаться до матча. У Кросби – все наоборот, но это идет и от команды: «Для нас все складывается лучше, если мы его коснемся». Результат – три Кубка Стэнли. Ну, и две Олимпиады с одним мировым чемпионатом за сборную Канады.
Что говорит сам Кросби по поводу своих примет: «Их очень много. После того, как долго занимаешься чем-то, сложно понять, что из них – суеверие, а что – просто привычка». У многих парней они тоже есть, просто рассказывать не хотят».