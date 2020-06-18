Кросби повернут на суевериях. Ходит одинаковым путем, не говорит с мамой до игр, весь год носит одну грязную кепку

• Игнорирует родных. Как-то Кросби поболтал с сестрой, после чего в игре травмировал плечо. Позвонил маме перед матчем, а потом сломал ногу. Сестра осталась на уикенд – опять травма ноги. Пересекся с сестрой в коридоре – получил сотрясение мозга. С тех пор правило – никогда не общаться с мамой или сестрой перед игрой, потому что это ведет к травме.

• Отдельный номер – клюшки. Кросби обматывает их изолентой – касаться их после этого никто не должен. Если кто-то коснется – Кросби перематывает их снова.

• Кстати, зачем Кросби каждый раз трогает ногами окно, когда автобус его команды пересекает железнодорожный переезд?

• Еще одна тема – кепки, Кросби ходит в одной весь сезон и не стирает. Один раз все же поменял, но там своя история. Кросби как-то раз из-за фарингита пропустил благотворительный турнир, где хоккеисты играли с детьми. Один из мальчиков передал Кросби через репортера новую кепку.

Слова отца: «Во время одного из интервью Кросби мой сын сказал: «Глянь на его кепку, это же ужасно, почему он не может купить новую?». Я даже и не нашелся, что ответить».

Кросби нарушил правило – приняв подарок, он сменил кепку. «Обычно я так не делаю, но вообще это было самое мелкое, что я мог для него сделать. Да и когда я ее надел, мы начали выигрывать, так что получилось хорошо». Ладно кепка, но защитный комплект он вообще носил еще тот, который был в юношеской команде.