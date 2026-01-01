Питтсбург

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Хоккей
Малкин сыграл в НХЛ впервые после операции и забросил две шайбы. Он не участвовал в матчах с мая
#Евгений Малкин
Хоккей
«Питтсбург» продал контрольный пакет акций компани FSG. Она владеет «Ливерпулем» и «Бостон Ред Сокс»
#Питтсбург
Хоккей
«Тампа-Бэй» проиграла «Питтсбургу» в матче-открытия НХЛ: Василевский пропустил три шайбы, Кучеров нанес ноль бросков в створ
#НХЛ
Хоккей
«Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных. В июне ему прооперировали колено
#Евгений Малкин
Хоккей
Малкин забил впервые с марта и поднялся на второе место в истории «Питтсбурга» по очкам в плей-офф НХЛ
#Евгений Малкин
Хоккей
Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
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«Это птица! Это самолет!» Вратарь «Питтсбурга» отбил шайбу в футбольном прыжке
#Кейси ДеСмит
«Матч ТВ» показал повтор бокса и лыж вместо игры НХЛ. Проблемы с сигналом возникли за пять минут до старта
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#НХЛ
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Гол из НХЛ, который сложно увидеть. Шайба попала в камеру внутри ворот 🎥
#Колтон Севиур
Кросби повернут на суевериях. Ходит одинаковым путем, не говорит с мамой до игр, весь год носит одну грязную кепку
#Сидни Кросби
«Том и Джерри» пробовали весь спорт, а один хоккейный вратарь рисует их на шлеме в память об умершем друге
#кино
Морозов отыграл в НХЛ семь сезонов. Его новая роль в КХЛ – шанс на диалог между лигами
#Алексей Морозов
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