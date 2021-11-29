«Питтсбург» продал контрольный пакет акций компани FSG. Она владеет «Ливерпулем» и «Бостон Ред Сокс»

«Питтсбург» официально объявил о смене владельца. Клуб договорился о продаже контрольного пакета акций Fenway Sports Group (FSG). Сделку закроют до конца года после одобрения совета НХЛ. Официальной суммы нет, инсайдер Пьер ЛеБрюн пишет о 900 миллионах долларов.

FSG уже владеет двумя крупными спортивными клубами: «Ливерпулем» (футбол) и «Бостон Ред Сокс» (бейсбол). «Питтсбург» станет первым хоккейным клубом, который купила группа.

Марио Лемье и Рон Беркл, владевшие командой с 1999 года, сохранят акции и «будут тесно связаны с FSG», говорится в пресс-релизе. Также свои посты сохранят гендиректор, генменеджер, главный тренер.

«Питтсбург» при прежних владельцах построил арену PPG Paints Arena и трижды побеждал в Кубке Стэнли (2009, 2016, 2017). Но после последней победы он не проходил дальше второго раунда плей-офф.