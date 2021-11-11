Из «Ливерпуля» уходит важный человек, который из тени построил команду. Это он подписал Клоппа (шпионил за ним в отеле) и привел Салаха, хотя Клопп возражал

10 ноября на официальном сайте «Ливерпуля» появилось сообщение об уходе спортивного директора «Ливерпуля» Майкла Эдвардса. Он дорабатывает до конца контракта и уходит в конце сезона – спустя 10 лет после появления в клубе.

«Я всегда знал, что буду здесь максимум 10 лет. Такой уж я человек. Я не могу давать результат здесь и сейчас, но я могу и умею работать на будущее. Я так всегда работал и приносил клубу пользу. Пока я буду здесь до конца сезона, я бы хотел выразить мою искреннюю благодарность и признательность всем, с кем я сотрудничал. Особенно – FSG [владельцы «Ливерпуля»] за предоставленные мне возможности».

Уход Эдвардса – огромная потеря для «Ливерпуля». Это тайный ниндзя системы клуба, который поучаствовал в его эволюции от неудачника до чемпиона.