Из «Ливерпуля» уходит важный человек, который из тени построил команду. Это он подписал Клоппа (шпионил за ним в отеле) и привел Салаха, хотя Клопп возражал
10 ноября на официальном сайте «Ливерпуля» появилось сообщение об уходе спортивного директора «Ливерпуля» Майкла Эдвардса. Он дорабатывает до конца контракта и уходит в конце сезона – спустя 10 лет после появления в клубе.
«Я всегда знал, что буду здесь максимум 10 лет. Такой уж я человек. Я не могу давать результат здесь и сейчас, но я могу и умею работать на будущее. Я так всегда работал и приносил клубу пользу. Пока я буду здесь до конца сезона, я бы хотел выразить мою искреннюю благодарность и признательность всем, с кем я сотрудничал. Особенно – FSG [владельцы «Ливерпуля»] за предоставленные мне возможности».
Уход Эдвардса – огромная потеря для «Ливерпуля». Это тайный ниндзя системы клуба, который поучаствовал в его эволюции от неудачника до чемпиона.
Главное достижение Эдвардса – он затащил в эту команду Юргена Клоппа и подружился с ним
В апреле-2020 у нас вышел текст про «Ливерпуль», который победил в АПЛ: «Как «Ливерпуль» стал лучшим. Большой и подробный разбор секретов Клоппа − за 17 шагов». Эдвардсу в этом тексте был уделен один пункт. Его начало:
«Другой опорный человек в «Ливерпуле» – спортивный директор Майкл Эдвардс. Он отвечает за деньги и трансферы.
Два его самых известных трансфера – это сам Клопп (ведя переговоры, Эдвардс поселился с ним в одном отеле, чтобы наблюдать за манерой общения и подготовил на него 60-страничное досье) и Салах (сделку по которому он продавливал, даже когда Клопп был против)».
До появления Юргена Клоппа на «Энфилде» «Ливерпуль» тренировал Брендан Роджерс, и его агент говорил: «Ни я, ни Брендан не знали, что Эдвардс работал и почти что лично отвечал за трансферы». Когда Роджерс поплыл и клубу срочно понадобился новый тренер, этим вопросом занялся Эдвардс.
В 2015-м большие боссы из FSG рассматривали Макса Аллегри и других топовых тренеров. Эдвардс продавливал кандидатуру Клоппа. Он ездил в Дортмунд, опрашивал бывших игроков «Боруссии», беседовал с немецкими журналистами, заселялся в отели, где жил Клопп, и следил за его поведением в повседневной жизни. В итоге Эдвардс, по слухам, собрал 60-страничное досье на Клоппа, что и было решающим аргументом в вопросе выбора нового тренера.
8 октября-2015 Клопп был представлен как тренер «Ливерпуля». Через пару месяцев Майкл Эдвардс перенес свой кабинет на базе клуба в Мелвуде из офисного здания в тренировочный комплекс – чтобы его окна выходили на окна кабинета Клоппа. Так начались здоровые рабочие отношения между тренером и управленцем.
Клопп говорил: «В Дортмунде у меня были просто прекрасные отношения с боссами. Но никто и никогда не понимал меня так, как понимает Майкл. Он очень сильный специалист. И он мыслит правильно: думает о настоящем, но больше рассуждает о будущем. Если Майкл покупает какого-то игрока, то он обязательно даст результат сейчас – но больше пользы от него будет через полтора-два года. Я обожаю этого парня. Мы крепко сдружились».
Философия Эдвардса: трансферы – это математический процесс с кучей вводных
В предпоследнем предложении фразы Клоппа есть важная истина, по которой работает Эдвардс: каждый трансфер в будущем должен принести больше пользы, чем в первый сезон. Роджерс не знал о существовании Эдвардса, но конфликтовал с теми, кто с ним (Эдвардсом) работал. Причина: Роджерсу дали деньги, но он не задумывался, как правильно потратить их.
Эдвардс работает иначе. Для него трансфер – это сложнейшая операция, которую нужно обдумывать определенный (и достаточно длинный) промежуток времени. За Клоппом он следил месяцами, информацию по характеру Ван Дейка узнавал от его партнеров и окружения несколько недель. Столько же обдумывал покупку Салаха.
Как работает Эдвардс:
- Рассматривает (с помощью своей команды и трансферного комитета) текущие форму и возможности игрока.
- Изучает, насколько он хорош в человеческом плане.
- Пытается рассчитать, может ли футболист принести пользу клубу в будущем.
Трансфер, по мнению Эдвардса, возможен, только если все пункты из этого списка складываются.
Любимая сделка Эдвардса – покупка Эндрю Робертсона
Весна-2020. «Ливерпуль» стал чемпионом АПЛ, а годом ранее забрал кубок ЛЧ. Вместе с остальным составом эти победы праздновал Эндрю Робертсон.
Почувствуйте разницу: сейчас Transfermarkt оценивает Робертсона в 65 млн евро. В июле-2017 «Ливерпуль» переманил его из «Халла» всего за 9 млн (при оценочной стоимости в 7 млн). Слова Юргена Клоппа после победы в Лиге чемпионов:
«У нас было много кандидатов на должность левого защитника. Тогда я попросил у руководства время подумать, а Майкла – чтобы он нашел еще кого-нибудь. Через день он предложил мне Робертсона из «Халла». Я сначала обалдел, а потом Майкл мне все объяснил. Спустя полтора года мы обсуждали с ним эту покупку, и он сказал, что перебил одно единственное предложение «Ньюкасла», чтобы получить Робертсона. Он так и говорил: «Возможно, это мой самый любимый трансфер».
Возможно, главная сделка Эдвардса: выгодно продал проблемную звезду и получил двух лидеров
После открытого письма Эдвардса об уходе из «Ливерпуля» британские медиа принялись перечислять его историю и достижения в клубе. Пункт о продаже Филиппе Коутиньо был одним из самых часто упоминаемых.
Коутиньо мог уйти в 2016-м, но Эдвардс и его команда удержали его в «Ливерпуле». Спустя год это сделать было просто нереально. Коутиньо хотел в «Барселону», «Барселона» хотела Коутиньо – Эдвардс сделал все, чтобы извлечь из этой сделки максимум выгоды. План такой:
1. Два месяца воевал с владельцами и отстаивал правильность продажи Коутиньо. Для этого предоставил им все гарантии, что продажа не сделает «Ливерпулю» больно.
2. Вытянул из «Барсы» 135 млн евро, которые, правда, разбились в обязательный кредит на несколько лет. Позже «Барселона» впала в финансовый кризис и сплавляла Коутиньо обратно в «Ливерпуль», чтобы покрыть один транш – отказ.
3. Попросил у «Барсы» включение в сделку пункта, по которому она не может вытянуть из «Ливерпуля» ни одного игрока до лета-2021. Говорят, Эдвардс понимал, на какой уровень выйдут Мохамед Салах и Садио Мане и специально отбил потенциального покупателя на 4 года!
4. На деньги от продажи Коутиньо «Ливерпуль» взял Алиссона и Вирджила ван Дейка. Возвращаемся к тому самому тексту «Гола» про идеального чемпиона. Да-да, там тоже есть под это отдельный пункт: «Ливерпуль» учит, что отпустить главного лидера в нужный момент − тончайшая мудрость».
Еще топовые сделки Эдвардса
• Мохамед Салах. Первое подписание Эдвардса на должности спортивного директора. Против этого трансфера выступали Клопп и FSG, но Эдвардс их переубедил.
Дальше не будет про покупки реальных звезд, потому что про них и так все ясно.
• Такуми Минамино. «Ливерпуль» взял его на год раньше, чем планировал. Все потому что Эдвардс узнал о клаусуле в 8,5 млн евро в контракте Минамино, которая действовала до лета-2020. Президент «Зальцбурга» Гаральд Люрцер говорил: «Если бы не «Ливерпуль», то мы бы продали его летом 2020-го за 20 млн евро. У нас была устная договоренность с «Манчестер Юнайтед».
• Харви Эллиотт. Сделка, организованная Эдвардсом в паре с Клоппом. Парень растет, в борьбе за него «Ливерпуль» обогнал «Челси» и «Ман Сити».
Эллиотт – как в 18 лет стать звездой «Ливерпуля» и нашего будущего
• Продажа Доменика Соланке. Он пришел в «Ливерпуль» бесплатно, а улетел в «Борнмут» за 21 млн евро. Почти за 2,5 года там он забил 33 гола – неплохой результат, но в «Ливерпуле» он не проходил в основу из-за конкуренции.
• Продажа Джордона Айба. Айб прошел все возрастные ступени в «Ливерпуле», но в основе не закрепился. В 2016-м «Борнмут» заплатил за него 18 млн евро, хотя Transfermarkt оценивал его на тот момент на 7 млн.
За 5 лет Айб провел суммарно за «Борнмут» и «Дерби» (куда ушел свободным агентом в сентябре прошлого года), 117 матчей, забил 10 голов. Сейчас он без клуба, а его трансферная стоимость упала до 800 тысяч евро.