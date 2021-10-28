Геройство игроков «Ливерпуля»: один забил ударом скорпиона, другой – отбил мяч лицом

27 октября «Ливерпуль» приехал в гости к «Престону» на матч 1/8 Кубка лиги и выиграл – 2:0.

В этом матче нужно отметить два момента. Первый случился на 28-й минуте. Тогда счет еще никто не открыл, но «Престон» был крайне близок к этому.

Сначала Адриан потащил удар Магуайра. Потом Неко Уильямс головой вынес мяч из пустых ворот (на самом деле ему прилетело после удара Лидсона).