Ливерпуль
Кубок Лиги
Дивок Ориги
Престон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ливерпуль #Дивок Ориги #Кубок Лиги #Престон

Геройство игроков «Ливерпуля»: один забил ударом скорпиона, другой – отбил мяч лицом

2 часа назад

27 октября «Ливерпуль» приехал в гости к «Престону» на матч 1/8 Кубка лиги и выиграл – 2:0.

В этом матче нужно отметить два момента. Первый случился на 28-й минуте. Тогда счет еще никто не открыл, но «Престон» был крайне близок к этому.

Сначала Адриан потащил удар Магуайра. Потом Неко Уильямс головой вынес мяч из пустых ворот (на самом деле ему прилетело после удара Лидсона).

твиттер «Ливерпуля»

Кстати, Уильямс потом ассистировал на Минамино.

Второй момент – шедевр и эстетика Дивока Ориги. Он просто элегантно добил мяч в ворота – ударом скорпиона.

Раскадровка момента:

твиттер «Ливерпуля»

твиттер «Ливерпуля»

твиттер «Ливерпуля»

Так «Ливерпуль» прошел в следующий раунд Кубка Лиги, У него уже 23 матча подряд без поражений.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме:
Наби Кейта из «Ливерпуля» сыграл 5 матчей за 14 дней в трех разных странах. До этого он два года не вылезал из травм
Дебют 16-летнего парня в «Ливерпуле» принес 100 тысяч фунтов страдающему «Дерби Каунти». Клуб близок к банкротству
Криштиану психанул: пнул лежачего соперника с мячом и спровоцировал потасовку команд. Он второй раз в карьере проиграл 0:5
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ливерпуль
#Дивок Ориги
#Кубок Лиги
#Престон