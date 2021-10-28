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Геройство игроков «Ливерпуля»: один забил ударом скорпиона, другой – отбил мяч лицом
2 часа назад
27 октября «Ливерпуль» приехал в гости к «Престону» на матч 1/8 Кубка лиги и выиграл – 2:0.
В этом матче нужно отметить два момента. Первый случился на 28-й минуте. Тогда счет еще никто не открыл, но «Престон» был крайне близок к этому.
Сначала Адриан потащил удар Магуайра. Потом Неко Уильямс головой вынес мяч из пустых ворот (на самом деле ему прилетело после удара Лидсона).
Кстати, Уильямс потом ассистировал на Минамино.
Второй момент – шедевр и эстетика Дивока Ориги. Он просто элегантно добил мяч в ворота – ударом скорпиона.
Раскадровка момента:
Так «Ливерпуль» прошел в следующий раунд Кубка Лиги, У него уже 23 матча подряд без поражений.
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