Дебют 16-летнего парня в «Ливерпуле» принес 100 тысяч фунтов страдающему «Дерби Каунти». Клуб близок к банкротству

«Ливерпуль» выиграл 3:0 в Кубке лиги у «Норвича» и показал миру 16-летнего Кейда Гордона. Парень отыграл все 90 минут на позиции правого вингера.

🔸 Из самых молодых игроков, выступавших когда-либо за «Ливерпуль», Гордон – пятый по счету.

🔸 Он уже выходил играть в предсезонных матчах за «Ливерпуль». И на замену, и в старте.

🔸 В «Ливерпуль» он перебрался из «Дерби Каунти» в феврале.

🔸 Согласно сайту трансфермаркт, достался он «Ливерпулю» за 3,4 миллиона евро, но Daily Mail пишет о цене чуть более миллиона. По информацииLiverpool Echo, цена возрастет до трех миллионов из-за разных бонусов. В борьбе за Гордона «Ливерпуль» опередил «МЮ».

🔸 В «Дерби Каунти» он дебютировал еще в конце 2020-го – вышел на замену на финальные минуты в игре против «Бирмингема».

🔸 Дебют Гордона в «Ливерпуле» принесет «Дерби» дополнительные 100 тысяч фунтов.