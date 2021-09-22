Дебют 16-летнего парня в «Ливерпуле» принес 100 тысяч фунтов страдающему «Дерби Каунти». Клуб близок к банкротству
«Ливерпуль» выиграл 3:0 в Кубке лиги у «Норвича» и показал миру 16-летнего Кейда Гордона. Парень отыграл все 90 минут на позиции правого вингера.
🔸 Из самых молодых игроков, выступавших когда-либо за «Ливерпуль», Гордон – пятый по счету.
🔸 Он уже выходил играть в предсезонных матчах за «Ливерпуль». И на замену, и в старте.
🔸 В «Ливерпуль» он перебрался из «Дерби Каунти» в феврале.
🔸 Согласно сайту трансфермаркт, достался он «Ливерпулю» за 3,4 миллиона евро, но Daily Mail пишет о цене чуть более миллиона. По информацииLiverpool Echo, цена возрастет до трех миллионов из-за разных бонусов. В борьбе за Гордона «Ливерпуль» опередил «МЮ».
🔸 В «Дерби Каунти» он дебютировал еще в конце 2020-го – вышел на замену на финальные минуты в игре против «Бирмингема».
🔸 Дебют Гордона в «Ливерпуле» принесет «Дерби» дополнительные 100 тысяч фунтов.
«Дерби» чудом не вылетел из Чемпионшипа в прошлом сезоне, а сейчас занимает место в середине таблицы, но сильно страдает финансово. Причина – высокие зарплаты игроков наряду с пандемией коронавируса, из-за которой «Дерби» недосчитался доходов за билеты.
В «Дерби» уже вводится внешнее управление, также грозит снятие очков, еще на клубе висит трансферный бан. Ситуация непростая.
А в «Ливерпуле» помимо Гордона дебютировали и 18-летние Конор Брэдли и Тайлер Мортон. Клопп доволен: «Парни здорово проявили себя, они физически мощные. Главная неожиданность – они могут отыграть все 90 минут. Очень рад за них, это важно».
«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Кубка лиги, матч пройдет 25 октября. Соперник определится позже.