Наби Кейта из «Ливерпуля» сыграл 5 матчей за 14 дней в трех разных странах. До этого он два года не вылезал из травм

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта вышел в стартовом составе на игру против «Атлетико» в Лиге чемпионов. В октябре у него очень насыщенный график. Мы посмотрели его календарь и обалдели.

В разных командах, в разных турнирах, городах и странах: