Наби Кейта
Лига чемпионов
Атлетико
Ливерпуль
10AGE
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#Наби Кейта #Лига чемпионов #Ливерпуль #Атлетико #10AGE

Наби Кейта из «Ливерпуля» сыграл 5 матчей за 14 дней в трех разных странах. До этого он два года не вылезал из травм

вчера, 23:33

УЕФА

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта вышел в стартовом составе на игру против «Атлетико» в Лиге чемпионов. В октябре у него очень насыщенный график. Мы посмотрели его календарь и обалдели.

В разных командах, в разных турнирах, городах и странах:

Недавно Кейта перенес другие приключения. В его Гвинее произошел военный переворот, и европейские игроки застряли в стране с перекрытыми границами. Клуб дополнительно организовывал его возращение. Из-за этого октябрьские домашние матчи отбора на ЧМ-2022 Гвинея сыграла в Марокко.

Наверное, за два прошлых года Кейта только мечтал играть в таком плотном графике без пропусков. Он прошел через лавину травм:

Скриншот с transfermarkt

Пятый матч эпичной серии Кейта начал величественно и забил «Атлетико». Но все-таки усталость проявилась: он потерял интенсивность, повлиял на пропущенные голы и ушел на замену уже в перерыве.

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 20
Гризманн 34
2:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 8
Кейта 13
Салах 78
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