Наби Кейта из «Ливерпуля» сыграл 5 матчей за 14 дней в трех разных странах. До этого он два года не вылезал из травм
Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта вышел в стартовом составе на игру против «Атлетико» в Лиге чемпионов. В октябре у него очень насыщенный график. Мы посмотрели его календарь и обалдели.
В разных командах, в разных турнирах, городах и странах:
Недавно Кейта перенес другие приключения. В его Гвинее произошел военный переворот, и европейские игроки застряли в стране с перекрытыми границами. Клуб дополнительно организовывал его возращение. Из-за этого октябрьские домашние матчи отбора на ЧМ-2022 Гвинея сыграла в Марокко.
Наверное, за два прошлых года Кейта только мечтал играть в таком плотном графике без пропусков. Он прошел через лавину травм:
Пятый матч эпичной серии Кейта начал величественно и забил «Атлетико». Но все-таки усталость проявилась: он потерял интенсивность, повлиял на пропущенные голы и ушел на замену уже в перерыве.