Эллиотт – как в 18 лет стать звездой «Ливерпуля» и нашего будущего

Вундер – Харви Эллиотт – кинд. Самый молодой дебютант в истории Кубка Лиги (15 лет и 174 дня) и АПЛ (16 лет и 30 дней). В 17 лет разорвал мужицкий Чемпионшип, играя за средний «Блэкберн». Болеет за «Ливерпуль» с четырех лет и примерно с того времени идет к цели – стать легендой клуба.

И у него получается. В 18 лет он уже закрепляется в основе «Ливерпуля». Как так вышло? В чем его уникальность? Какие качества позволяют ему обгонять время? В этом тексте мы рассказываем историю Эллиотта, раскапывая ее вглубь и подбираясь к основе. От широкой славы до детства. От молодого гения, которого обсуждают все, до ребенка, которого гонял отец.

Август-2021. Эллиотту 18 лет − он залез на незнакомую позицию и за одно лето стал в ней лучше всех в команде

Со второго тура Эллиотт играет в старте «Ливерпуля». Он выиграл конкуренцию в центре у Тьяго, Кейта и Чемберлейна. Обычно футболисты по несколько месяцев привыкают к системе Клоппа, но Эллиотту хватило предсезонной подготовки.

Эллиот уже очень уверенно и по-взрослому играет. Часто получает мяч, обостряет и даже подсказывает партнерам. Дисциплинированно обороняется и как будто всегда знает, где должен находиться.

Клопп восхищается: «Все хотят поговорить со мной о Харви, и я все понимаю. Когда 18-летний мальчик играет так зрело, понятно, почему все спрашивают. Но я не удивляюсь, потому что точно так же он тренировался.

Харви был с нами с первого дня предсезонной подготовки. Он в хорошей форме и может выдержать все 95 минут, это важно для нас. В предсезонке он сделал большой шаг. Если он останется в форме, футбольный мир может быть очень взволнован».

8 уроков Юргена Клоппа по успеху и счастью

Главная особенность нового сезона Эллиотта – он играет центрального полузащитника. Хотя до этого всегда был атакующим игроком. Мог сыграть везде, но обычно правого вингера. Только центрального полузащитника – никогда.

Клопп увидел в Эллиотте игрока центра: «Он еще молод и должен многому научиться. На предсезонке он играл в более глубокой роли, чем привык. Мы хотели, чтобы он был больше вовлечен в игру, чаще получал мяч. И мне понравилось, что я увидел».