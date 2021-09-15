Эллиотт – как в 18 лет стать звездой «Ливерпуля» и нашего будущего
Вундер – Харви Эллиотт – кинд. Самый молодой дебютант в истории Кубка Лиги (15 лет и 174 дня) и АПЛ (16 лет и 30 дней). В 17 лет разорвал мужицкий Чемпионшип, играя за средний «Блэкберн». Болеет за «Ливерпуль» с четырех лет и примерно с того времени идет к цели – стать легендой клуба.
И у него получается. В 18 лет он уже закрепляется в основе «Ливерпуля». Как так вышло? В чем его уникальность? Какие качества позволяют ему обгонять время? В этом тексте мы рассказываем историю Эллиотта, раскапывая ее вглубь и подбираясь к основе. От широкой славы до детства. От молодого гения, которого обсуждают все, до ребенка, которого гонял отец.
Август-2021. Эллиотту 18 лет − он залез на незнакомую позицию и за одно лето стал в ней лучше всех в команде
Со второго тура Эллиотт играет в старте «Ливерпуля». Он выиграл конкуренцию в центре у Тьяго, Кейта и Чемберлейна. Обычно футболисты по несколько месяцев привыкают к системе Клоппа, но Эллиотту хватило предсезонной подготовки.
Эллиот уже очень уверенно и по-взрослому играет. Часто получает мяч, обостряет и даже подсказывает партнерам. Дисциплинированно обороняется и как будто всегда знает, где должен находиться.
Клопп восхищается: «Все хотят поговорить со мной о Харви, и я все понимаю. Когда 18-летний мальчик играет так зрело, понятно, почему все спрашивают. Но я не удивляюсь, потому что точно так же он тренировался.
Харви был с нами с первого дня предсезонной подготовки. Он в хорошей форме и может выдержать все 95 минут, это важно для нас. В предсезонке он сделал большой шаг. Если он останется в форме, футбольный мир может быть очень взволнован».
8 уроков Юргена Клоппа по успеху и счастью
Главная особенность нового сезона Эллиотта – он играет центрального полузащитника. Хотя до этого всегда был атакующим игроком. Мог сыграть везде, но обычно правого вингера. Только центрального полузащитника – никогда.
Клопп увидел в Эллиотте игрока центра: «Он еще молод и должен многому научиться. На предсезонке он играл в более глубокой роли, чем привык. Мы хотели, чтобы он был больше вовлечен в игру, чаще получал мяч. И мне понравилось, что я увидел».
Дэн Томас руководит отделом развития игроков «Фулхэма» и пять лет плотно проработал с Эллиоттом. Он рассказывает: «Мы всегда видели универсальность в Харви. Он мог сыграть на любом фланге. Мог быть исполнить роли под нападающими или ложной девятки. Его лучшая позиция – та, которая позволяет ему смещаться с правого фланга, чтобы мяч был у левой ноги. Но мы никогда не задействовали его так глубоко, как сейчас в «Ливерпуле».
Эллиот отвечает: «Было сложно адаптироваться к новой позиции. Нужно по-другому занимать позиции. Нужно точно знать, где находиться в данный момент игры. Когда нужно обострять, когда отдать пас и кому. Как обороняться. Как взаимодействовать с партнерами, исходя из их позиций. Это сложно.
Но мне нравится – особенно из-за того, что я часто получаю мяч. Юрген и Пеп [Линдерс – помощник Клоппа] всегда говорят мне играть со свободой. Да, есть тактическая структура, но они также хотят, чтобы я самовыражался, когда у меня мяч».
Июнь-2021. Эллиот ходит за старшими звездами и впитывает их знания
Эллиотт получил отпуск после сезона в «Блэкберне» – шесть недель. Но воспользовался только двумя из них. Начал тренироваться с молодежной командой «Ливерпуля», пока все основные игроки в отпуске. Через месяц он заключил новый контракт с «Ливерпулем» – до 2026 года.
И рассказал, как осваивался в клубе в первый сезон, когда тренировался с основой, а играл за молодежную команду:
«Милнер много помогал мне. Он тот, на кого я хочу быть похожим. Хочу играть так же долго. Они с Хендерсоном – большие профессионалы, которые каждый день выкладываются на все 100%. Они не просто хотят быть лучшими, они также хотят извлечь максимум из всех, кто их окружает. Каждый день я узнаю что-то новое.
Лаллана тоже очень помог, было жаль, что он ушел. Обычно я в тренажерном зале я работаю с Мохамедом и Садио – они дают мне много советов. Мо – король. Я боготворил его, когда смотрел матчи «Ливерпуля». Играя против него на тренировках, я многому научился. И в тренажерном зале он дает мне много подсказок».
Сезон-2020/21. Эллиотту 17 лет − и он думает острее всех взрослых мужиков вокруг
Перед стартом Чемпионшипа, в октябре, «Блэкберн» арендовал Эллиотта на сезон. Тот сразу стал основным и уже во второй игре оформил гол+ассист.
Через месяц Эллиотт уже стал ключевым. Никита Васюхин [аналитик «Рубина»] писал: «Эллиотт в 17 лет разрывает сложную лигу, практически все минуты сыграв со старта. В составе приличной по меркам этого сезона Шипа команде, но не превосходящей всех с запасом. С нетипичной для Шипа, близкой к пиняевской антропометрией (170 см), с нетипичной манерой игры для этой лиги – несиловой, от передачи, большое количество проникающих и скрытых пасов».
По итогам сезона Эллиот забил 7 и отдал 11 голевых – только три игрока сделали больше ассистов, чем он. В топ-6 лигах у Эллиотта были лучшие голевые показатели среди игроков младше 18 лет. Еще он стал одним из лучших в лиге по передачам, продвигающим атаки. И только Эмилиано Буэндия создавал за матч больше моментов.
The Atheltic подробно разбирал игру Эллиотта в «Блэкберне»:
«Он очень хорош, когда владеет мячом. Харви реже стремится побеждать соперника в скорости и силе. Чаще он двигается так, чтобы отдать обостряющий пас, он на это заточен.
У Эллиотта есть умение находить зоны, чтобы правильно получить мяч. Чаще всего для этого он опускается на позицию правого центрального полузащитника. Из этого полупространства он разгоняет атаки. А потом на скорости ищет открытых партнеров в хороших позициях.
Ему было бы полезно иногда быть эгоистичнее. Бывает, он отдает пас в той ситуации, где лучше взять ситуацию на себя и пробить. В «Ливерпуле» тоже знают, что Эллиотт видит себя больше ассистентом и помощником, чем бомбардиром.
И если он хочет играть в команде Клоппа, ему нужно улучшить оборонительные навыки. Он был не очень активным и эффективны, когда «Блэкберн» оборонялся».
Сентябрь-2019. Эллиоту 16 лет − и это его первая тренировка при Клоппе
Пеп Линдерс (помощник Клоппа) рассказывает о первой тренировке Эллиотта в клубе: «Мы сидели с Юргеном и обсуждали Харви. Он впечатлил нас тем, что в 16 лет обладал такими навыками. Харви справлялся со скоростью и принимал решения за миллисекунды – то, что нам нужно.
Он сам был немного шокирован, когда впервые попал к нам на тренировки. Ему 16 лет – а рядом Мохамед Салах, Садио Мане, Вирджил. И совсем другой уровень нагрузок.
При этом шокировал и нас, показав мастерство с первых дней, хотя в наши тренировки нелегко втянуться. Ему будто 28-29 лет. Все видят, что потенциально он может стать великим игроком. Сейчас он наш маленький бриллиант».
Июль-2019. Эллиот отказался от встречи с Серхио Рамосом, потому что тот говнюк
Вся Европа знает, что за молодежку «Фулхэма» играет парень с огромным талантом. «ПСЖ», «Реал», «Манчестер «Сити», «Челси», «Лейпциг» хотят подписать его.
Эллиотту и его семье дали тур по стадиону «Сантьяго Бернабеу» и предложили встречу с Серхио Рамосом – так «Реал» убеждал его переехать. Эллиотт отказался. Выяснилось, что он не любит Рамоса после того, что тот сделал с Салахом в финале ЛЧ – Эллиотт видел это со стадиона в Киеве.
Серхио Рамос: засранец или легенда
Он выбирает «Ливерпуль» – потому что болеет за клуб с детства. Тогда все узнали его историю. Эллиотт вспоминал: «Помню, как однажды утром пришел на завтрак, и мой отец сказал: «Харви, тебе лучше сесть. «Ливерпуль» интересуется тобой». Я засмеялся, не поверил ему. И сказал: «Ты лжешь». А папа: «Нет. Честно, нет. Завтра мы едем в Ливерпуль на переговоры».
Я все еще не верил в это, пока не приехал в Ливерпуль, и мы не вошли в «Мелвуд» [тренировочная база]. С первого момента там я понял: «Это место, где я хочу быть».
Видеть цитаты легенд на стенах, все фотографии и всю эту историю. Вау. У меня сразу проснулось желание быть причастным к этой великой истории. Это клуб, который я поддерживал всю жизнь.
Папа давно болеет за «Ливерпуль». Он привел меня на матч Лиги чемпионов против «Маккаби» [2006 год], когда мне было три года. Моими кумирами были Стивен Джеррард и Луис Суарес. Папа же – поклонником Фернандо Торреса : у нас дома висел большой плакат с его изображением. Брату девять лет, и он тоже фанат, его любимый игрок – Фирмино. Он часто звонит мне и спрашивает: «Где Бобби? Как там Бобби?»
Играя за «Фулхэм» и «Блекбэррн», я всегда смотрел, как играет «Ливерпуль», если матчи проводились параллельно. Даже в перерывах, в раздевалке, когда мне нельзя было это делать по клубным правилам.
Фанат «Ливерпуля» всегда будет жить во мне, куда бы я ни пошел в будущем. Надеюсь, я буду здесь как можно дольше. Это мой клуб, я мечтаю играть тут. И собираюсь вложить все, что в моих силах, чтобы получить от него максимум удовольствия.
Я стремлюсь быть похожим на Стивена Джеррарда. Хочу быть такой же большой легендой, как он. Хочу выиграть все с этим клубом. Моя цель с детства – стать легендой «Ливерпуля».
Когда Эллиот подписал контракт, вся его семья переехала в Ливерпуль: с родителями, сестрой, братом и бульдогом Пейсли, названным в честь легенды «Ливерпуля» – Боба Пейсли.
2018 год. Эллиотту 15 лет − и он «позитивно высокомерный»
Он успешно играл за молодежную команду «Фулхэма». Дэн Томас вспоминал, как 15-летнего Эллиотта позвали тренироваться с основной командой. И как он дебютировал за основу против «Миллуола» в кубке, побив все возрастные рекорды.
Ночью после матча он вернулся домой. На следующее утро пошел в школу, а после нее – на тренировку с группой 12-16 лет. «Он мог сказать, что устал, после тренировок, матча, переезда и школы. Но он пошел тренироваться с 12-летними мальчиками».
Славиша Йоканович тренировал «Фулхэм» и говорил про Эллиотта: «Не знаю, может, я неправильно выражусь по-английски, но он позитивно высокомерный. Этот ребенок показывает себя. Своими действиями он будто говорит: «Я хочу показать вам, что я очень хороший игрок. Я хочу показать вам».
2016 год. Эллиотту 13 лет − и у него есть личный тренер по скорости
Рассказывает все тот же Дэн Томас: «Когда Харви было 13, у нас возникли опасения, сможет ли он играть на высшем уровне. Есть ли у него электрический темп, скорость и выносливость, нужные для профессионального уровня.
Мы говорили об этом с его отцом. Тем летом они уехали и работали с личным тренером по скорости. Когда отпуск в академии закончился, и он вернулся, сотрудники отреагировали: «Вау, он откуда-то украл ярд шага. Он стал быстрее двигаться. Где он этому научился?»
Это большая заслуга Харви и его отца. Они поняли, что есть потенциальная слабость – и тут же пошли над ней работать. Для меня это тоже был урок. Я думал, что у игрока либо есть нужные скорость и темп, либо нет. Но Харви доказал, что можно значительно это улучшить, если приложить усилия».
2015 год. Эллиотту 12 лет − и все это началось уже с первой тренировки
Да, снова Дэн Томас (все-таки он очень плотно работал с Эллиоттом, когда тот был ребенком):
«Хорошо помню первую тренировку, которую Харви провел с нами после приезда из «КПР». Я был поражен, как хорошо он играл в одно касание, как шел в обводку. Он не был большим и сильным, но очень хорошо понимал игру. В тот момент он не был сильным талантом, который сразу бросается в глаза. Но мы видели, что у него были большие технические способности.
Он умел манипулировать мячом, чтобы держаться подальше от физических контактов, и умел находить пространство. Был на шаг впереди, чтобы физически сильные оппоненты не могли сбить его».
2013 год. Эллиотту 10 лет − и тут вы поймете, откуда все взялось
Cкотт Чикелдей тренировал Эллиотта в «КПР». Его история: «Когда я впервые увидел Харви, он играл слева в защите. Самый маленький ребенок на поле, на год младше остальных. Мне посоветовали обратить на него внимание.
В той игре он меня не убедил. Он был спокойным, но ничего выдающегося. Я посоветовал менеджеру академии перевести Эллиотта в свою возрастную группу. А он попросил меня посмотреть на него на тренировке.
На следующий день я пришел на тренировку, а Эллиотт и его отец уже были там. Вдвоем они разминались с мячом. Хотя я пришел за 35 минут до начала. Во время самой тренировки он просто всех уничтожал – во всех упражнениях с мячом. Я был поражен. И удивлен: почему он играл левым защитником?
Когда я спросил его, сможет ли он играть на большом поле, он ответил, что работает над этим. Он рассказывал, как лазает по холмам и отрабатывает там спринты, чтобы укрепить свою выносливость.
Харви был быстр, обладал невероятной техникой и классно играл у чужих ворот. Он всегда был первым на тренировках и уходил последним. За те два года, что мы провели вместе, я ни разу не приехал на тренировку раньше него. У него был менталитет профессионального футболиста. При этом он был одним из самых тихих в группе, очень уважительным и милым ребенком.
Отец Эллиотта, Скотт, оказал большое влияние на привитие Харви этой ненасытности. Он всегда подталкивал его и подбадривал, был на всех тренировках. Тренировал его индивидуально. Полностью поддерживал его и тоже был помешан на футболе.
А Харви просто обожал играть. Его менталитет – футбол, футбол, футбол. Он тренировался так же, как играл. И еще постоянно хотел держать мяч в ногах – до и после тренировок, в раздевалке, везде».