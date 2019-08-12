Серхио Рамос: засранец или легенда

Сейчас он нервничает и срывается на партнеров

Осенью прошлого года, когда «Реал» не выигрывал пять матчей подряд (а три из них вообще проиграл), нервы Рамоса не выдержали. Во время одной из тренировок ему не понравились действия новичка команды Серхио Регилона. Рамос дважды истерично с близкого расстояния сильно пнул мяч в Регилона. Позже он извинился и свалил все на сдавшие нервы.

Отвечает на хейт уверенностью и издевательским пенальти

Помните феерический выстрел Рамоса в серии пенальти с «Баварией»? Тот выстрел, который оставил «Реал» без финала, терроризировал его нервы еще несколько месяцев, но в контексте данной истории гораздо важнее последствия.

В начале лета 2012-го появилась мобильная игра Angry Ramos – в ней, управляя мячом Рамоса (тем, которым он бил злосчастный пенальти), нужно было огибать препятствия и стараться не врезаться в Годзиллу, прыгающего Нойера, застывшего Моуринью и Гвардиолу на ракете.

О высмеиваниях Рамос знал, но его характер оказался достаточно крепким: он не только забил на троллинг, но и пообещал отцу с братом: «Следующий пенальти пробью паненкой. Вот увидите. Все заткнутся».

Возможность реабилитироваться появилась на Евро-2012: за 120 минут матча Испания – Португалия футболисты сгенерировали ровно ноль голов. Серия пенальти началась крайне нервно: выстрел Хаби Алонсо потащил Руй Патрисиу. Рамос пошел к мячу четвертым – после Алонсо, Иньесты и Пике. Разбег, удар… Все-таки паненка?

«Если хорошенько подумать, это же логично. Вратарь не ждет от меня чего-то такого после того, что со мной случилось. Я много чего слышал: что давление слишком велико, что я не готов брать на себя ответственность, и так далее… Все совсем наоборот: я люблю ответственность. Никогда не сомневался, что у меня есть яйца!» – объяснял Рамос в интервью The Guardian.