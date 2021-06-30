Евро-2012

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Материалы
Вся история Украины на Евро связана со Швецией. Там были голы Шевченко и первая победа
#Украина
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
На 100 игр Жиркова влияет один непонятный матч России. ФИФА его не признает, но игрокам – учитывает
#Юрий Жирков
Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ
#Россия
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