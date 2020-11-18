На 100 игр Жиркова влияет один непонятный матч России. ФИФА его не признает, но игрокам – учитывает

ФИФА объяснила, почему матча нет в реестре официальных?

Нет. Некоторые товарищеские матчи перед Евро-2012 по решению ФИФА включены не были. И ФИФА официально этот момент никак не объяснила.

Cisoccer.com (сайт о футболе в странах СНГ и Балтии) рассказал, что подобный вопрос возник у федерации футбола Эстонии, несколько игр которой также не учлись. Оказалось, это все борьба ФИФА против договорняков – пара сборных вляпались именно в товарищеских играх, поэтому регистрация международных игр ужесточилась.

«ФИФА не засчитал еще несколько честно проведенных в соответствии с правилами матчей, например товарищескую игру Литва – Россия. Идея ФИФА состоит в том, чтобы усложнить жизнь нечестным людям, но сейчас эффект противоположный – под ударом оказались честные игры», – говорил на тот момент футбольного союза Эстонии Михкель Уйболехт.

Одним из предположений было отсутствие у четвертого судьи лицензии ФИФА. Снова Уйболехт: «Действует правило, что арбитр встречи и его помощники должны иметь лицензию ФИФА, о четвертом судье ничего не говорится».

Дело не в России и вряд ли в организации матча. Изначально ФИФА еще не внесла в реестры игры Литвы против Эстонии и Латвии, которые состоялись тогда же. Кажется, литовцы были под подозрением.