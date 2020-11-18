На 100 игр Жиркова влияет один непонятный матч России. ФИФА его не признает, но игрокам – учитывает
Юрий Жирков провел 99 матчей за Россию. 100-й станет игра с Сербией в последнем туре Лиги наций (на момент выхода этого материала составы еще не объявлены).
Но есть нюанс. В случае с Жирковым (и еще несколькими футболистами) иногда встречается приписка: количество матчей с учетом игры против Литвы 2012 года. Хотя в реестр официальных матчей ФИФА она не внесена. Как так?
Что это был за матч?
29 мая 2012 года Литва принимала Россию. Сыграли 0:0. Вкратце:
- Это один из трех подготовительных матчей перед Евро. Он был как раз между Уругваем (1:1) и памятным разгромом итальянцев (3:0).
- Состоялся в швейцарском Ньоне при 500 зрителях.
- Шесть игроков России сыграли полный матч, четверо заменились после первого тайма, еще один – в середине второго.
- Жирков заменил Комбарова в перерыве.
- Тогда играли Семшов и Зырянов, а также 21-летний Кокорин.
ФИФА объяснила, почему матча нет в реестре официальных?
Нет. Некоторые товарищеские матчи перед Евро-2012 по решению ФИФА включены не были. И ФИФА официально этот момент никак не объяснила.
Cisoccer.com (сайт о футболе в странах СНГ и Балтии) рассказал, что подобный вопрос возник у федерации футбола Эстонии, несколько игр которой также не учлись. Оказалось, это все борьба ФИФА против договорняков – пара сборных вляпались именно в товарищеских играх, поэтому регистрация международных игр ужесточилась.
«ФИФА не засчитал еще несколько честно проведенных в соответствии с правилами матчей, например товарищескую игру Литва – Россия. Идея ФИФА состоит в том, чтобы усложнить жизнь нечестным людям, но сейчас эффект противоположный – под ударом оказались честные игры», – говорил на тот момент футбольного союза Эстонии Михкель Уйболехт.
Одним из предположений было отсутствие у четвертого судьи лицензии ФИФА. Снова Уйболехт: «Действует правило, что арбитр встречи и его помощники должны иметь лицензию ФИФА, о четвертом судье ничего не говорится».
Дело не в России и вряд ли в организации матча. Изначально ФИФА еще не внесла в реестры игры Литвы против Эстонии и Латвии, которые состоялись тогда же. Кажется, литовцы были под подозрением.
Почему РФС не стал выяснять этот вопрос?
Наиболее подходящая причина – рейтинг. Как писал sport-weekend.com, даже победа над Литвой могла негативно повлиять на рейтинг. Неудачи в товарищеских матчах при Дике Адвокате уже приводили к вылету России из первой корзины при жеребьевке квалификации к ЧМ-2014.
Так сколько РФС считает Жиркову игр?
99. То есть учитывает матч с Литвой.
И в списке РФС эта игра есть.
Хорошо, а что говорит ФИФА?
Тут – самое интересное. Летом 2020 года ФИФА выпустила документ с перечислением футболистов, сыгравших 100 и более матчей за сборную. Проверить, зачтен ли матч с Литвой, можно на Сергее Игнашевиче и Игоре Акинфееве. Оба тогда играли.
У Игнашевича – 127 игр за сборную России с учетом матча с Литвой. Что в списке ФИФА? Тоже 127!
У Акинфеева – 111 матчей. Это подтверждает и список ФИФА.
Но до сих пор вы видите на разных сайтах разные цифры – кто-то считает и матч с Литвой, кто-то – нет. Например, в русской википедии у Игнашевича прописано 126 матчей, а у Акинфеева – 110. Те же цифры появляются в русских медиа, которые просто копируют цифры из википедии.
Давайте опираться на данные РФС и ФИФА.
Так что, ФИФА засчитала матч с Литвой?
Чтоб это понять, посмотрим на изменения рейтинга России на сайте ФИФА. Применительно к 2012 году там написано, что в зачет рейтинга пошли 12 матчей. Но с учетом игры с Литвой Россия играла 13 раз.
Таким образом. Судя по рейтингу, официально ФИФА матч с Литвой не признает, но в документе с самыми опытными игроками эта игра засчитана Игнашевичу и Акинфееву.
Так что матч Жиркова с Сербией точно считается как 100-й.