Жозе Моуринью

Дата рождения
Родился 26 января 1963 г.
Достижения
2-кратный победитель Лиги чемпионов.
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Футбол
Моуринью впервые проиграл домашний матч Серии А. Он провел 43 игры за карьеру
#Жозе Моуринью
Футбол
Судья Клаттенбург в 2017 году кинул в Моуринью ботинок: «Черт возьми, убирайся из моей раздевалки!» После этого он завершил карьеру в АПЛ
#Жозе Моуринью
Футбол
Моуринью провел 1000-й матч в тренерской карьере
#Жозе Моуринью
Футбол
Моуринью станет главным тренером «Ромы». Контракт – до 2024 года
#Жозе Моуринью
Футбол
Увольнение Моуринью из «Тоттенхэма» не связано с формированием Суперлиги
#Жозе Моуринью
Футбол
«Тоттенхэм» объявил об увольнении Моуринью
#Жозе Моуринью
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Материалы
«Я больше не кот. Теперь я лев». Как Бензема перепридумал себя и в 34 стал главным форвардом мира
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#Карим Бензема
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Единственный еврокубок, который не покорил Моуринью – Суперкубок УЕФА: три раза проиграл с тремя разными клубами
#Жозе Моуринью
Цитата недели от Романа Ротенберга: объяснил свое назначение историей про Моуринью – и сделал три ошибки в фактах
#Роман Ротенберг
Моуринью пообещал своему 18-летнему форварду купить дорогие кроссовки за голы. Тот забил два – и мечта сбылась следующим утром 👟
#Жозе Моуринью
Сенсация недели: норвежский клуб хлопнул «Рому» Моуринью 6:1. Играли за Полярным кругом, на воротах россиянин
#Буде-Глимт
У Моуринью и «Ювентуса» жестовая война: то приложит ладонь к уху, то покажет три пальца
#Жозе Моуринью
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