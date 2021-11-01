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Футбол
Тренер
Жозе Моуринью
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Жозе Моуринью
Дата рождения
Родился 26 января 1963 г.
Достижения
2-кратный победитель Лиги чемпионов.
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