Жозе Моуринью
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#Жозе Моуринью #Серия А #Интер #Рома

Моуринью впервые проиграл домашний матч Серии А. Он провел 43 игры за карьеру

01 ноября, 10:06

«Рома» проиграла «Милану» в матче Серии А (1:2). Жозе Моуринью прервал серию из домашних матчей без поражений в чемпионате, пишет OptaPaolo.

  • Он начал серию в «Интере», который тренировал два сезона с 2008 по 2010 год. Он провел с ним 38 домашних игр в чемпионате и ни разу не проиграл.
  • После «Интера» он тренировал в Испании и Англии. Он вернулся в Италию только летом 2021 года. С тех пор он провел с «Ромой» пять домашних игр без поражений, но в шестой проиграл.

Всего у Моуринью 108 матчей с «Интером» во всех турнирах: 68 побед, 25 поражений и 15 ничьих. Он побеждал с ним в Лиге чемпионов, Кубке Италии и Серии А.

С «Ромой» он пока провел 16 игр: десять побед, пять поражений, одна ничья. Команда занимает четвертое место в таблице с 19 очками.

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Источник:
твиттер OptaPaolo
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