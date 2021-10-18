У Моуринью и «Ювентуса» жестовая война: то приложит ладонь к уху, то покажет три пальца

17 октября «Рома» проиграла «Ювентусу» в рамках восьмого тура Серии А (0:1). Жозе Моуринью как обычно дал огня:

• После матча сказал: «Я горжусь своей командой. Я так и сказал футболистам в раздевалке: сегодня проиграла та команда, которая больше заслуживала победы».

• В конце первого тайма «Рома» забила гол, но судья отменил его из-за фола «Ювентуса» и назначил пенальти. Жордан Верету смазал попытку. Тогда Моуринью дико возмущался и много спорил с помощниками судьи. После матча он сказал: «Конечно, я зол. Но сейчас я ничего не скажу, пока не увижу повтор».

• Главный момент матча с участием Моуринью – реакция на оскорбительные кричалки от фанатов «Ювентуса». Показал такой жест: