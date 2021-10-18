У Моуринью и «Ювентуса» жестовая война: то приложит ладонь к уху, то покажет три пальца
17 октября «Рома» проиграла «Ювентусу» в рамках восьмого тура Серии А (0:1). Жозе Моуринью как обычно дал огня:
• После матча сказал: «Я горжусь своей командой. Я так и сказал футболистам в раздевалке: сегодня проиграла та команда, которая больше заслуживала победы».
• В конце первого тайма «Рома» забила гол, но судья отменил его из-за фола «Ювентуса» и назначил пенальти. Жордан Верету смазал попытку. Тогда Моуринью дико возмущался и много спорил с помощниками судьи. После матча он сказал: «Конечно, я зол. Но сейчас я ничего не скажу, пока не увижу повтор».
• Главный момент матча с участием Моуринью – реакция на оскорбительные кричалки от фанатов «Ювентуса». Показал такой жест:
А после матча Моуринью сказал: «Фанаты «Ювентуса» не любят меня. У них есть полное право на это, учитывая мое прошлое».
Моуринью появился на стадионе «Ювентуса» как тренер впервые с 7 ноября 2019 года. Тогда он еще работал в «Манчестер Юнайтед» и приехал в гости к «Юве» на матч группового этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» победил 2:1, фанаты «Ювентуса» так же освистывали его.
Тогда Моуринью ответил им жестом, приложив руку к уху и саркастично подмигивая.
Игроки «Юве» даже начали разборки с ним. Леонардо Бонуччи подошел к нему и начал что-то высказывать – его оттолкнул Эшли Янг, а Моуринью продолжил издевку. После этого к нему подбежали Родриго Бентанкур и Пауло Дибала, но сотрудник «Манчестер Юнайтед» закрыл Моуринью и под свист трибун увел его в подтрибунное помещение.
А вот что Моуринью говорил о «Ювентусе» и его фанатах в разное время:
- После выездного поражения (1:3) от «Ливерпуля» в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» в том же сезоне: «Да, я слышал свист фанатов «Ливерпуля». Но это слабо. Больше всего меня ненавидят в Турине болельщики «Ювентуса». Они до сих пор не поняли: то, что я сделал с «Интером», за много лет не повторил ни один их тренер».
- За два года до этого: «Меня много где не любят. В Барселоне, в Лондоне. Но больше всего – в Турине. Мы обыгрывали «Ювентус» у него дома. Мне кажется, тогда у его фанатов возник какой-то комплекс».
- Еще цитата: «В Италии много классных стадионов. Больше всего мне нравится «Джузеппе Меацца». У «Ювентуса» неплохой стадион: современный и удобный. Но фанаты там ведут себя ужасно».