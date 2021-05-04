Моуринью публично ругал Смоллинга, а Мхитаряна из-за ссор вообще вынудил уйти. Теперь все они встретятся в «Роме»
Жозе Моуринью – новый главный тренер «Ромы». В этом назначении есть история о его связи с лидерами клуба. Генрих Мхитарян в сезоне-2020/21 сделал 17 голевых действий (9+8) в матчах Серии А. Крис Смоллинг играет в «Роме» уже второй год. Недавно получил пять разных травм, но остается игроком старта «Ромы» во всех турнирах.
С обоими Моуринью пересекался в «МЮ».
Моуринью не ставил Мхитаряна даже в запас. Тот ушел после первого предложения
ESPN писал осенью 2017 года, что Мхитарян и Моуринью встретились в коридорах тренировочной базы. Там они повздорили из-за его роли в команде. В то время Мхитарян даже не попадал в запас «МЮ». Моуринью объяснял это тем, что может иметь на скамейке шесть полевых игроков. Если включать туда Мхитаряна, то кого-то из них не будет. Остальные были ему важнее.
История от Мхитаряна: «Однажды Моуринью увидел меня за завтраком и сказал: «Из-за тебя СМИ критикуют меня». «Я ответил: «Правда? Я делаю это не специально». Даже после этого Мхитарян ходил по базе и улыбался. Он считал, что негатив не приведет ни к чему хорошему. Поэтому сохранял спокойствие и ждал нового шанса. Но сбежал из клуба при первой возможности.
Мхитарян не подходил под футбол Моуринью – ему самому не нравилась тактика. Он перешел в «Арсенал» в обмен на Санчеса. Потом объяснял, что сразу же согласился. В «МЮ» не было атакующего футбола, а в «Арсенал» в то время много забивал: «Я долго над этим не думал. Для меня важно играть в атакующей команде. Венгер хотел видеть меня».
Когда Мхитарян еще был в «МЮ», Моуринью публично критиковал его за игровую форму: «Его выступления становятся хуже от матча к матчу. Я не удовлетворен его последними играми. Один или два матча? Нет, я говорю о трех, четырех или даже пяти. Он хорошо начал сезон, но его результативность и интенсивность действий постоянно снижались».
Мхитарян позже философски относился к игре за «МЮ» при Моуринью. Рассказывал о сложностях, но говорил об уроках и трофеях: «Некоторые игроки играли в «МЮ» целую вечность – они ничего не выиграли. Я выиграл с клубом три титула. Это было потрясающе». Мхитарян побеждал с «МЮ» в Кубке Лиги, Суперкубке Англии и Лиге Европы.
Контракт Мхитаряна с «Ромой» заканчивается летом 2021 года. Итальянские СМИ писали, что агент Райола нагнетает обстановку вокруг ситуации с продлением. Якобы Мхитаряна не устраивает неопределенность с будущим проекта «Ромы». Клуб исправил это за один день: объявил о назначении Моуринью. Перспективы Мхитаряна от этого вряд ли стали лучше.
Моуринью критиковал Смоллинга, хотя тот выходил на матч со сломанным пальцем
SportBible вспомнил историю из 2019-го. Тогда Моуринью отвечал на вопрос о защитниках, которые играли под его руководством в разных клубах. Быстро вспомнил Джона Терри и Гэри Кэхилла, но вообще забыл Смоллинга, Джонса и Шоу. Это объяснимо хотя бы тем, что Смоллинг часто травмировался за время работы Моуринью в «МЮ».
С травмами Смоллинга связано и другое воспоминание – уже от The Athletic. В 2016 году Крис Смоллинг сыграл на обезболивающих в матче против «Челси». У него был сломан палец на ноге. Потом Смоллинг пропустил матч против «Суонси» – тогда Моуринью усомнился в его травме и храбром отношении к футболу. Оказалось, что Смоллинг играл даже с двойным переломом.
Моуринью приводил отсутствие Смоллинга в пример, когда говорил о недостаточно смелых футболистах: «Есть разница между смельчаками, которые хотят играть любой ценой, и теми, для кого небольшая боль может иметь значение». Он рассказывал, что такие игроки недостаточно быстро восстанавливаются после травм.
Потом Смоллинг защищал Моуринью: объяснял, что тот получает информацию от медицинского штаба. Якобы он не имел в виду конкретно его случай: «Я все доказал, когда сыграл в матче против «Челси». Позже Смоллинг так говорил о времени в «МЮ» при Моуринью: «Мы переживали тяжелый период. Наша уверенность пропала».
Моуринью ушел из «МЮ» в 2018 году. Смоллинг продержался там до октября 2020-го. Сначала уходил в аренду в «Рому», потом она выкупила его трансфер за 15 миллионов евро. Смоллингу уже 31 год – его травмы никуда не делись. Поэтому английские СМИ прямо сейчас собирают мемы о воссоединении Мхитаряна, Смоллинга и Моуринью.
В твиттере – разрыв:
«Генрих Мхитарян, когда «Рома» назначила Моуринью. Он понимает, что теперь должен играть на левом фланге».
«Мхитарян и Смоллинг, когда увидели анонс назначения Моуринью».