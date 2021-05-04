Моуринью публично ругал Смоллинга, а Мхитаряна из-за ссор вообще вынудил уйти. Теперь все они встретятся в «Роме»

Жозе Моуринью – новый главный тренер «Ромы». В этом назначении есть история о его связи с лидерами клуба. Генрих Мхитарян в сезоне-2020/21 сделал 17 голевых действий (9+8) в матчах Серии А. Крис Смоллинг играет в «Роме» уже второй год. Недавно получил пять разных травм, но остается игроком старта «Ромы» во всех турнирах.

С обоими Моуринью пересекался в «МЮ».

Моуринью не ставил Мхитаряна даже в запас. Тот ушел после первого предложения

ESPN писал осенью 2017 года, что Мхитарян и Моуринью встретились в коридорах тренировочной базы. Там они повздорили из-за его роли в команде. В то время Мхитарян даже не попадал в запас «МЮ». Моуринью объяснял это тем, что может иметь на скамейке шесть полевых игроков. Если включать туда Мхитаряна, то кого-то из них не будет. Остальные были ему важнее.

История от Мхитаряна: «Однажды Моуринью увидел меня за завтраком и сказал: «Из-за тебя СМИ критикуют меня». «Я ответил: «Правда? Я делаю это не специально». Даже после этого Мхитарян ходил по базе и улыбался. Он считал, что негатив не приведет ни к чему хорошему. Поэтому сохранял спокойствие и ждал нового шанса. Но сбежал из клуба при первой возможности.