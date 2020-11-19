Итальянский тренер остановил чужую атаку и удалился. Однажды так сделал Моуринью и спас карьеру известному актеру

Пока Сербия закидывала голы России в Лиге наций, в это же время в Серии С рубились середняки – «Катания» и «Вибонезе». «Катания» вела 2:0, но пропустила гол под конец.

Матч она выиграла, но после пропущенного гола нервно защищала преимущество. В добавленное время тренер «Катании» Джузеппе Рафаэле выскочил на поле и прервал атаку соперника. Перед этим игрок «Вибонезе» чисто забрал мяч, тренер вступил в отбор, а потом показал, что соперник фолил до этого.

Судью это не убедило, и он высветил красную карточку перед Рафаэле.