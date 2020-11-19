Итальянский тренер остановил чужую атаку и удалился. Однажды так сделал Моуринью и спас карьеру известному актеру
Пока Сербия закидывала голы России в Лиге наций, в это же время в Серии С рубились середняки – «Катания» и «Вибонезе». «Катания» вела 2:0, но пропустила гол под конец.
Матч она выиграла, но после пропущенного гола нервно защищала преимущество. В добавленное время тренер «Катании» Джузеппе Рафаэле выскочил на поле и прервал атаку соперника. Перед этим игрок «Вибонезе» чисто забрал мяч, тренер вступил в отбор, а потом показал, что соперник фолил до этого.
Судью это не убедило, и он высветил красную карточку перед Рафаэле.
Рафаэле после матча убеждал, что слышал свисток судьи, когда был фол на его игроке. И добавил: «Я только позже осознал, что свистка не было – это можно заметить. Мы говорим про случай в центре поля, не в голевой ситуации. Просто возникло недопонимание, а потом я увидел перед собой красную карточку. Но поверьте, я был уверен, что он свистнул фол».
Рафаэле 44 года, в «Катании» он работает с августа, а раньше два сезона тренировал «Потенцу», которая в Серии С с ним была пятой и четвертой.
«Катанию» вы можете помнить по выступлению в Серии А в 2010-х, тогда же (сезон-2012/13) она повторила собственный рекорд, заняв восьмое место. Но через год она рухнула в Серию В, а потом потеряла место и там, вляпавшись в скандал с договорняками – ее бывший президент нечестным путем пытался сохранить команду в Серии В.
Даже договориться не получилось, как он сам и заявил, а позже все раскрылось – так «Катания» оказалась в Серии С, где выступает до сих пор.
Этот момент напомнил веселый эпизод с Жозе Моуринью. В 2014 году на «Олд Траффорд» прошел благотворительный матч между Англией и остальным миром – там играли знаменитости и футбольные легенды.
Моуринью, на тот момент возглавлявший «Челси», тренировал сборную остального мира. В одном из моментов он появился на поле и сбил британского певца Олли Мерса. Все посмеялись.
Валлийский актер Майкл Шин позже сказал, что так Моуринью защитил его от серьезной травмы, так как в него собирался врезаться Мерс. У Шина был поврежден локоть, усугубление травмы могло повлиять на актерскую карьеру. Перед матчем Шин сказал англичанам, которых хорошо знал, чтобы они играли с ним поаккуратнее. Те покивали.
Шин играл на фланге против Мерса. Собирался пробыть на поле пять-десять минут, но сыграл 20. По его словам, Мерс больше не собирался играть аккуратно, так что Шин подумал, что, пожалуй, заигрался. Как раз в этот момент Моуринью и сфолил.
«Все подумали, какой клоун Моуринью, но он им не был. Напротив, он спас меня. Потом я заменился, и тогда никто не знал, что Моуринью, возможно, спас мою карьеру», – убеждал Шин.
Ну а Мерс и Моуринью были знакомы и до знаменитого отбора. А через пару лет певец приехал в гости к тренеру «МЮ».