Моуринью и три игрока «Тоттенхэма» нарушили правила самоизоляции: вышли в парк на пробежку и тренировку

«Тоттенхэм», как и вся АПЛ, на паузе. Но Жозе Моуринью вместе с несколькими игроками (Санчес, Сессеньон и Ндомбеле) нарушили правила самоизоляции. The Guardian пишет, что они живут в одном районе на Севере Лондона. Поэтому все вместе выбрались на тренировку в парк. А болельщики заметили это, засняли и выложили в соцсети.