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#Тоттенхэм #Футбол #коронавирус #АПЛ #Давинсон Санчес #Райан Сессеньон #Танги Ндомбеле

Моуринью и три игрока «Тоттенхэма» нарушили правила самоизоляции: вышли в парк на пробежку и тренировку

08 апреля, 11:59
Илья Егоров

В Великобритании зафиксированы более 55 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 6200 смертей и 135 выздоровлений. В Великобритании введен режим самоизоляции. На улицу рекомендуют выходить либо чтобы выбросить мусор, либо за продуктами, либо в аптеку. Но заниматься спортом можно. 6 апреля BBC еще раз объяснил правила самоизоляции в Великобритании. Главные пункты, касающиеся занятием спорта:

  • Власти рекомендовали гражданам заниматься спортом у себя во дворах.
  • Полиция не должна штрафовать людей, которые занимаются спортом на открытом воздухе. В этом случае нужно соблюдать меры предосторожности: выходить на улицу в масках и соблюдать безопасное расстояние (минимум 2 метра между людьми).
  • При этом тренировки в парках запрещены: можно просто пробежаться по улице.
  • В Англии, Шотландии и Северной Ирландии можно выходить из дома ради занятия спортом раз в день (заниматься одному, либо вдвоем с одним из членов семьи). Уэльс, который устанавливает собственные правила, полностью запретил спорт на улице.
  • Прогулка с собакой считается за физическое упражнение (так как можно совмещать с бегом или быстрой ходьбой).

«Тоттенхэм», как и вся АПЛ, на паузе. Но Жозе Моуринью вместе с несколькими игроками (Санчес, Сессеньон и Ндомбеле) нарушили правила самоизоляции. The Guardian пишет, что они живут в одном районе на Севере Лондона. Поэтому все вместе выбрались на тренировку в парк. А болельщики заметили это, засняли и выложили в соцсети.

В «Тоттенхэме» спокойны:

«Мы неоднократно разговаривали с нашими футболистами и поясняли им, насколько важно соблюдать правила самоизоляции. И мы продолжим делать это, чтобы не навредить членам нашего клуба и обычным жителям».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: imago-images.de/Global Look Press
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#Давинсон Санчес
#Райан Сессеньон
#Танги Ндомбеле