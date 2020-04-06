«Ливерпуль» заявился в госпрограмму финансирования, получил волну критики – и отказался через пару дней

Из-за пандемии коронавируса в Великобритании введена госпрограмма для сохранения рабочих мест. Согласно ей, при увольнении сотрудников во временный отпуск у них сохраняется зарплата – 80% платит государство, 20% – работодатель. Правило работает в том случае, если зарплата не превышает 2500 фунтов.

В АПЛ на такой шаг решились «Борнмут», «Норвич», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» – первые два самостоятельно кризис не вытянут, у «Ньюкасла» специфический владелец, а «Тоттенхэм» в долгах в том числе из-за постройки стадиона. 4 апреля присоединился к этой компании и «Ливерпуль».