«Ливерпуль» заявился в госпрограмму финансирования, получил волну критики – и отказался через пару дней
Из-за пандемии коронавируса в Великобритании введена госпрограмма для сохранения рабочих мест. Согласно ей, при увольнении сотрудников во временный отпуск у них сохраняется зарплата – 80% платит государство, 20% – работодатель. Правило работает в том случае, если зарплата не превышает 2500 фунтов.
В АПЛ на такой шаг решились «Борнмут», «Норвич», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» – первые два самостоятельно кризис не вытянут, у «Ньюкасла» специфический владелец, а «Тоттенхэм» в долгах в том числе из-за постройки стадиона. 4 апреля присоединился к этой компании и «Ливерпуль».
Такой шаг позволил бы «Ливерпулю» сэкономить до 800 тысяч фунтов, но его совсем не поняли ни фанаты, ни бывшие игроки. «После этого теряются уважение и репутация», – недоволен Джейми Каррагер. «Это противоречит принципам стойкости и единства», – уверен Дэнни Мерфи. «Это противоречит этике и ценностям клуба, который я знал», – слова Дитмара Хаманна. «Позор. Вас спонсируют американские миллиардеры, вы не должны использовать деньги британских налогоплательщиков», – расшиб телеведущий Пирс Морган.
Подключилась и фанатская группировка Spirit of Shankly – со своей реакцией и требованием разъяснить позицию клуба.
Через два дня после объявления о присоединении к госпрограмме «Ливерпуль» отменил свое решение. В обращении гендиректора Питера Мура упомянуто, что клуб сожалеет о неверном выборе и после многочисленных консультаций будет искать альтернативные средства.
При этом Мур выразил обеспокоенность по поводу настоящего и будущего в клубе из-за сложившейся ситуации. И упомянул в благодарностях Spirit of Shankly, вероятно, консультации с фанатами тоже были и повлияли на решение.
И все равно без ответа остался вопрос, что заставило «Ливерпуль» сначала решиться на вступление в госпрограмму. В прошлом году размер прибыли составил 42 миллиона фунтов, по итогам сезона-2017/18 заявлялось о 125 миллионах без вычета налогов.
Американский миллиардер Джон Генри, владелец компании Fenway Sports Group, под управлением которой выступает «Ливерпуль», за десять лет увеличил в несколько раз стоимость клуба – он покупал его за полмиллиарда, сейчас при продаже вправе запросить около 2,5 миллиарда. И это при многомиллионных трансферов за последние годы.
После погашения долгов (Генри покупал клуб, стоявший чуть ли не на грани банкротства) стали расти телевизионные и коммерческие доходы, прибыль стал приносить увеличенная вместимость стадиона.
В рейтинге Deloitte среди клубов на 2020-й год с наибольшей выручкой «Ливерпуль» идет седьмым, оставаясь позади «Барселоны», «Реала», «МЮ», «Баварии», «ПСЖ» и «Ман Сити». Учитывая все это, первоначальное решение о присоединении «Ливерпуля» к госпрограмме вызвало удивление.
Похоже, повсеместная негативная реакция серьезно повлияла. Через двое суток клуб отказался. Справляться с кризисом он будет сам, но пока нет официальной информации, будет ли урезание зарплат у футболистов. Решение в АПЛ на этот счет пока не принято.