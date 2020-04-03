13 клубов из обеих немецких Бундеслиг рискуют обанкротиться. Даже возобновление сезона им может не помочь

Организация DFL, которая управляет обеими Бундеслигами, уже в курсе проблем. Но названия клубов пока не уточняются. Известно только, что упрощен процесс лицензирования на следующий сезон – сниматься за нарушения будут не девять очков, а три.

При этом DFL, по итогам собрания в последний день марта, намерена доигрывать матчи в июне даже без зрителей, то есть в любом случае завершить сезон.

Топ-клубы вряд ли входят в число проблемных. Известно, что первыми на сокращение зарплат согласились игроки менхенгладбахской «Боруссии», их примеру последовали «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Байер». «Айнтрахт» расширил сотрудничество с Deutsche Bank и переименует название стадиона, заодно получит 38 миллионов евро за семь лет.

DFL ранее сообщила, что четыре участника Лиги чемпионов («Бавария», «Боруссия» Д, «Лейпциг» и «Байер») выделили в общей сложности 20 миллионов евро для помощи клубам обеих Бундеслиг.