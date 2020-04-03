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#Бундеслига #Футбол #коронавирус #Бундеслига 2

13 клубов из обеих немецких Бундеслиг рискуют обанкротиться. Даже возобновление сезона им может не помочь

03 апреля, 23:40

SVEN SIMON / Global Look Press

Немецкий чемпионат дольше всех из топ-5 не объявлял о приостановке, но буквально за несколько часов до старта первого матча 26-го тура «Фортуна» – «Падерборн» сдался и он. Сейчас Германия, как и все европейские страны кроме Белоруссии, пережидает пандемию коронавируса, чтобы возобновить сезон.

Kicker выпустил статью, в которой рассмотрел дальнейшие перспективы клубов первой и второй Бундеслиги. По информации издания, сразу 13 из 36 участвующих в этих лигах команд могут объявить о банкротстве. Причем это может произойти, даже если сезон будет доигран летом. Ситуация следующая:                                                       

  • Семь клубов из Бундеслиги-2 могут обанкротиться уже в конце мая, если к тому времени матчи не возобновятся, а средства от медиа-партнеров не будут выплачены;
  • Еще два клуба из Бундеслиги-2 без майских денег заявят о банкротстве в июне;
  • Один клуб Бундеслиги – уже под серьезной угрозой банкротства в мае;
  • Еще трем клубам Бундеслиги такой исход грозит в июне.

www.imago-images.de / Global Look Press

Организация DFL, которая управляет обеими Бундеслигами, уже в курсе проблем. Но названия клубов пока не уточняются. Известно только, что упрощен процесс лицензирования на следующий сезон – сниматься за нарушения будут не девять очков, а три.

При этом DFL, по итогам собрания в последний день марта, намерена доигрывать матчи в июне даже без зрителей, то есть в любом случае завершить сезон.

Топ-клубы вряд ли входят в число проблемных. Известно, что первыми на сокращение зарплат согласились игроки менхенгладбахской «Боруссии», их примеру последовали «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Байер». «Айнтрахт» расширил сотрудничество с Deutsche Bank и переименует название стадиона, заодно получит 38 миллионов евро за семь лет.

DFL ранее сообщила, что четыре участника Лиги чемпионов («Бавария», «Боруссия» Д, «Лейпциг» и «Байер») выделили в общей сложности 20 миллионов евро для помощи клубам обеих Бундеслиг.

SVEN SIMON / Global Look Press

В связи с сообщениями о возможном банкротстве интересно мнение спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи, который считает, что пауза из-за коронавируса как раз выгодна немецким клубам: «Будет много сделок. Вполне вероятно, что некоторые клубы, например немецкие, могут извлечь выгоду из этого кризиса, поскольку Германия имеет более стабильную базовую экономику, чем другие».

Ситуация сейчас:

  • Запрет на матчи Бундеслиги/Бундеслиги-2 – до 30 апреля;
  • 17 апреля DFL будет обсуждать дальнейшие планы на собрании;
  • Пока председатель правления Кристиан Зайферт считает, что сезон удастся продолжить до 30 июня.

По состоянию на 3 апреля в Германии зафиксировано более 90 тысяч случаев заражения коронавирусом. 1275 человек погибло.

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