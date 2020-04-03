РПЛ хочет доиграть сезон, но есть дедлайн. По сокращению зарплат – не договорились
3 апреля РПЛ провела совещание по конференц-связи с представителями клубов – обсуждались варианты возобновления сезона и снижения зарплат футболистов из-за пандемии коронавируса.
Президент РПЛ Сергей Прядкин отметил следующие итоги:
- Пока не идет речи об остановке сезона, лига намерена доиграть оставшиеся восемь туров.
- Вариантов несколько – от начала июня и до середины июля, чтобы поддержать рекомендацию УЕФА и закончить чемпионат до конца августа.
- По сокращению зарплат игроков официального решения нет – представители РПЛ работают по этому вопросу с коллегами из ФИФА, УЕФА и РФС.
Важный момент, которым поделился гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов: «Есть определенный дедлайн, после которого продолжать чемпионат мы точно не сможем, мы его наметили». Сроки дедлайна не озвучены.
Пять клубов настаивали на аннулировании результатов сезона – это «Ахмат», «Сочи», «Рубин», «Урал» и «Крылья Советов». Против – ведущие клубы РПЛ, против и РФС, который намерен соответствовать рекомендациям УЕФА. Журналист Сергей Егоров эту информацию опроверг – за закрытие и обнуление выступают только «Урал», «Уфа» и «Ахмат».
Кирилл Комбаров в интервью «СЭ» заявил, что РПЛ будет расширена до 18 команд: «Это уже приняли на собрании руководителей клубов». На каком именно собрании – этом или более раннем – вопрос был решен игрок «Арсенала» не уточнил.
Что известно о сокращении зарплат в клубах:
Официально «Спартак» и «Рубин» объявили об. «Спартак» договорился о сокращении зарплат футболистам на 40%, «Рубин» – на 50%. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что решение о сокращении зарплат в клубе будет озвучено на днях.
Пока неизвестно, как поступят в «Динамо». По одним данным, футболисты не хотят снижения на 40% на два месяца и согласны на 20% на один месяц. По другим, на 40% они согласны, но обсуждают различные нюансы.
По информации «СЭ», клубы не пришли к единому мнению по сокращениям зарплат и не будут заключать коллективный договор – каждый клуб самостоятельно примет решение.
Уже появляются комментарии от футболистов по поводу возможного (а для кого-то и фактического) сокращения.
• «Мы очень ценим все, что Леонид Арнольдович Федун делает для «Спартака», для футболистов, и в такой тяжелой для него ситуации согласились пойти на этот шаг», – отметил защитник «Спартака» Георгий Джикия
• «Это очень больно. Не хочется терять деньги, потому что я готов играть. А сейчас остается только ходить по квартире и мусор выбрасывать», – расстроен форвард «Урала» Андрей Панюков.
• «Я на этот вопрос промолчу. Только деньги начал получать, а до этого год без зарплаты сидел. Могу простить часть долгов «Анжи» или «Кубани», которые до сих пор не выплатили мне зарплату», – слова Юрия Дюпина.
• «Нет, ведь я выполняю условия контракта в полном объеме», – защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов делиться не готов.
• «В «Тамбове» не такие большие зарплаты, чтобы была возможность прожить на одну 3 месяца. Так что вопрос должен решаться индивидуально. Мы понимаем ситуацию, все люди и сможем договориться», – объяснил голкипер Георгий Шелия.
• Вице-капитан «Крыльев Советов» Паул Антон и капитан «Оренбурга» Андрей Малых готовы обсуждать вопрос с клубом. Капитан «Урала» Артем Фидлер готов к сокращению. Кирилл Комбаров и Ризван Уциев не стали обсуждать этот вопрос.
Сезон в российском футболе в любом случае не возобновится раньше 31 мая – РФС продлил ограничение из-за пандемии коронавируса.