РПЛ хочет доиграть сезон, но есть дедлайн. По сокращению зарплат – не договорились

Пять клубов настаивали на аннулировании результатов сезона – это «Ахмат», «Сочи», «Рубин», «Урал» и «Крылья Советов». Против – ведущие клубы РПЛ, против и РФС, который намерен соответствовать рекомендациям УЕФА. Журналист Сергей Егоров эту информацию опроверг – за закрытие и обнуление выступают только «Урал», «Уфа» и «Ахмат».

Кирилл Комбаров в интервью «СЭ» заявил, что РПЛ будет расширена до 18 команд: «Это уже приняли на собрании руководителей клубов». На каком именно собрании – этом или более раннем – вопрос был решен игрок «Арсенала» не уточнил.

Что известно о сокращении зарплат в клубах:

Официально «Спартак» и «Рубин» объявили об. «Спартак» договорился о сокращении зарплат футболистам на 40%, «Рубин» – на 50%. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что решение о сокращении зарплат в клубе будет озвучено на днях.