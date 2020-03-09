«Хорошо играть – это не значит, что очень хорошо». Евсеев – главный генератор мощных фраз в РПЛ

После 0:0 с «Енисеем»:

– Сразу поломался Игбоун, еще на разминке. Сложно было менять рисунок игры?

– Почему сложно? Команда же не из одиннадцати человек. У нас приехали 22 игрока.

После 0:2 от «Оренбурга»:

«Мы уже четвертую игру пропускаем в первые 15 минут. Играем у себя дома, мля, а как будто на выезде: не готовы к этому полю. Будем разбираться, с чем это связано».

После 0:1 от «Локомотива» и вопроса о дружеской атмосфере (Евсеев – бывший игрок «Локо»):

«Нет, так невозможно! По сегодняшней игре вопросы есть? Нет? Как я с вами могу общаться? До свидания! Заняться нечем, что ли? Сейчас придет человек – ему задавайте вопросы ».

После 2:0 над «Ростовом»:

«Что значит «долгожданная победа»? Это шестой тур. До этого была победа. Выиграли сегодня — молодцы».

После 1:2 от «Оренбурга»:

«Мы один «Газпром» обыграли до этого, второй «Газпром», дочерний, не смогли» .

После 1:0 над «Спартаком»:

«Смотрите, «Уфа» обыграла «Ростов» – два слова об «Уфе», о «Ростове» – 50. «Уфа» обыграла «Зенит» – два слова об «Уфе», о «Зените» – 200. Сейчас мы победили «Спартак», но будет два слова об «Уфе», а все остальное – про «Спартак». Привет студии!»

Вопрос о Вомбергаре вынудил Евсеева уйти с пресс-конференции: