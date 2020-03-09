«Хорошо играть – это не значит, что очень хорошо». Евсеев – главный генератор мощных фраз в РПЛ
«Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» в гостях, а Вадим Евсеев в послематчевом интервью красиво подвел итог матчу:
«Очко набрали, значит, я доволен. «Зенит» нам за две игры ни одного мяча не забил. Чем можно быть недовольным? Я доволен футболистами, самоотдачей. Мы говорили до начала матча, что хорошо играть – это не значит, что очень хорошо. Видите, еще одну фразу дал вам, будете долго думать».
Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года. Под его руководством команда решила вопрос о сохранении места в РПЛ, а в сезоне-2019/20 идет восьмой после 21 тура. «Уфа» – одна из самых незрелищных команд лиги, меньше нее забивают только «Рубин» и «Ахмат», но меньше пропускает только «Зенит».
Красок добавляют послематчевые комментарии Евсеева.
– Сразу поломался Игбоун, еще на разминке. Сложно было менять рисунок игры?
– Почему сложно? Команда же не из одиннадцати человек. У нас приехали 22 игрока.
«Мы уже четвертую игру пропускаем в первые 15 минут. Играем у себя дома, мля, а как будто на выезде: не готовы к этому полю. Будем разбираться, с чем это связано».
После 0:1 от «Локомотива» и вопроса о дружеской атмосфере (Евсеев – бывший игрок «Локо»):
«Нет, так невозможно! По сегодняшней игре вопросы есть? Нет? Как я с вами могу общаться? До свидания! Заняться нечем, что ли? Сейчас придет человек – ему задавайте вопросы».
«Что значит «долгожданная победа»? Это шестой тур. До этого была победа. Выиграли сегодня — молодцы».
«Мы один «Газпром» обыграли до этого, второй «Газпром», дочерний, не смогли».
«Смотрите, «Уфа» обыграла «Ростов» – два слова об «Уфе», о «Ростове» – 50. «Уфа» обыграла «Зенит» – два слова об «Уфе», о «Зените» – 200. Сейчас мы победили «Спартак», но будет два слова об «Уфе», а все остальное – про «Спартак». Привет студии!»
Вопрос о Вомбергаре вынудил Евсеева уйти с пресс-конференции:
- Довольны ли вы результатом ввиду заработанного балла и нулевым результатом ввиду незабитых голов?
– У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли, или в чем?
«Сходил на разрекламированный фильм «Джокер» и потерял время. Это ужас просто. Столько рекламы, а смысл фильма я так и не понял, я даже уснул под него. Поэтому лучше сходить в театр, там больше полезного», – сказал Евсеев.
– Нет эмоционального опустошения? Тренеры отмечают, что после сильных соперников тяжело настроить команду.
– Какие тренеры отмечают?
– Валерий Георгиевич Карпин.
– Вы мне вопросы задавайте, а не тренеру. Я считаю, что у нас с этим есть сложности, я с вами соглашусь.
О пенальти с «Краснодаром», который пришлось перебить. Первый удар вратарь «Уфы» отбил, второй – нет:
«Второй мяч. Я не знаю, что там было. Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще — до конца».
Ну и напоследок финт в матче с «Динамо», который понятен без лишних слов, но тоже вошел в число ярких моментов сезона: