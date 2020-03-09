Павел Мамаев
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#Павел Мамаев #Футбол #РПЛ #Ростов

Мамаев забил в первом же матче за полтора года. Хватило всего четырех минут

09 марта, 16:35

«Ростов»

Последний официальный матч до марта 2020-го Павел Мамаев провел 7 октября 2018 года в Санкт-Петербурге – с «Краснодаром» проиграл «Зениту» 1:2. Что было за следующий год – вы знаете: Мамаев отправился вместе с Кокориным погулять и сел в тюрьму за драки.

В сентябре 2019-го «Ростов» объявил о подписании Мамаева – «Краснодар» до этого расторг с ним контракт.

«Ростов» сразу же представил его после одного из матчей.

«Меня поразила первая моя встреча с руководством и с главным тренером. Я не ожидал такой встречи. Эмоционально, наверное, не был готов, что люди настолько заинтересованы будут. Это было настолько тепло, искренне, от души, что я даже как-то встал в ступор. Было безумно приятно», – говорил футболист.

Мамаеву не было разрешено играть в официальных матчах до зимнего перерыва. В феврале Валерий Карпин объяснил, что пробует его на разных позициях.

Мамаев забил два гола на Кубке Париматч Премьер – с добивания «Партизану» и с прострела «Локомотиву». Плюс ассист в игре с «Партизаном» на Долгова.

Первый официальный матч за полтора года – в РПЛ за «Ростов» против своего бывшего клуба. Через четыре минуты после выхода на поле Мамаев забил в ворота ЦСКА и сорвал с себя майку.

Появилась и такая шутка.

Первый матч Мамаева получился победным, сам он забил. После игры он прогуливался с детьми по полю «Ростов-Арены». Ранее в своей первой же игре забил и Александр Кокорин – за «Сочи» тульскому «Арсеналу».

И все это – один безумный матч «Ростов» – ЦСКА!
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