Мамаев забил в первом же матче за полтора года. Хватило всего четырех минут
Последний официальный матч до марта 2020-го Павел Мамаев провел 7 октября 2018 года в Санкт-Петербурге – с «Краснодаром» проиграл «Зениту» 1:2. Что было за следующий год – вы знаете: Мамаев отправился вместе с Кокориным погулять и сел в тюрьму за драки.
В сентябре 2019-го «Ростов» объявил о подписании Мамаева – «Краснодар» до этого расторг с ним контракт.
«Ростов» сразу же представил его после одного из матчей.
«Меня поразила первая моя встреча с руководством и с главным тренером. Я не ожидал такой встречи. Эмоционально, наверное, не был готов, что люди настолько заинтересованы будут. Это было настолько тепло, искренне, от души, что я даже как-то встал в ступор. Было безумно приятно», – говорил футболист.
Мамаеву не было разрешено играть в официальных матчах до зимнего перерыва. В феврале Валерий Карпин объяснил, что пробует его на разных позициях.
Мамаев забил два гола на Кубке Париматч Премьер – с добивания «Партизану» и с прострела «Локомотиву». Плюс ассист в игре с «Партизаном» на Долгова.
Первый официальный матч за полтора года – в РПЛ за «Ростов» против своего бывшего клуба. Через четыре минуты после выхода на поле Мамаев забил в ворота ЦСКА и сорвал с себя майку.
Появилась и такая шутка.
Первый матч Мамаева получился победным, сам он забил. После игры он прогуливался с детьми по полю «Ростов-Арены». Ранее в своей первой же игре забил и Александр Кокорин – за «Сочи» тульскому «Арсеналу».