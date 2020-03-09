Мамаев забил в первом же матче за полтора года. Хватило всего четырех минут

«Меня поразила первая моя встреча с руководством и с главным тренером. Я не ожидал такой встречи. Эмоционально, наверное, не был готов, что люди настолько заинтересованы будут. Это было настолько тепло, искренне, от души, что я даже как-то встал в ступор. Было безумно приятно», – говорил футболист.

Мамаеву не было разрешено играть в официальных матчах до зимнего перерыва. В феврале Валерий Карпин объяснил, что пробует его на разных позициях.

Мамаев забил два гола на Кубке Париматч Премьер – с добивания «Партизану» и с прострела «Локомотиву». Плюс ассист в игре с «Партизаном» на Долгова.

Первый официальный матч за полтора года – в РПЛ за «Ростов» против своего бывшего клуба. Через четыре минуты после выхода на поле Мамаев забил в ворота ЦСКА и сорвал с себя майку.