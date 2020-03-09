Максим Осипенко
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#Максим Осипенко #Футбол #РПЛ #Ростов

Что происходит с Осипенко в матчах с ЦСКА? Сначала глупый пенальти, теперь нелепый автогол

09 марта, 17:46

Центральный защитник Максим Осипенко начинал сезон-2019/20 в «Тамбове», куда перешел из «Факела». Он запомнился голом «Ахмату», но также и некоторыми позиционными ошибками, которые стоили команде пропущенных голов.

Зимой он перешел в «Ростов», где составил пару центрдефов вместе с Чистяковым.

В игре с ЦСКА «Ростов» комфортно вел 3:1, имея на два игрока больше. Но в одной из атак прострел Чалова Осипенко прервал животом, а мяч полетел в ворота. 3:2, и позже ЦСКА чуть не спас игру.

В первом круге у Осипенко уже была нелепая ошибка, причем тоже в игре с ЦСКА, только за «Тамбов». При счете 0:0 он выпрыгивал за мячом, и хотя рядом никого не было – сыграл рукой и привез очень глупый пенальти.

Удивительное совпадение – тогда пенальти не забил Чалов. Сейчас, в матче «Ростов» – ЦСКА Чалов тоже его не реализовал. Правда, заработал его для ЦСКА уже не Осипенко, но как факт: два матча Осипенко – две грубых его ошибки и два незабитых пенальти Чалова.

Чем еще отметился Осипенко в игре «Ростов» – ЦСКА – чаще всех выигрывал верховые единоборства (шесть раз). Провальным матч для него назвать нельзя.

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