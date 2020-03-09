Что происходит с Осипенко в матчах с ЦСКА? Сначала глупый пенальти, теперь нелепый автогол

Центральный защитник Максим Осипенко начинал сезон-2019/20 в «Тамбове», куда перешел из «Факела». Он запомнился голом «Ахмату», но также и некоторыми позиционными ошибками, которые стоили команде пропущенных голов.

Зимой он перешел в «Ростов», где составил пару центрдефов вместе с Чистяковым.

В игре с ЦСКА «Ростов» комфортно вел 3:1, имея на два игрока больше. Но в одной из атак прострел Чалова Осипенко прервал животом, а мяч полетел в ворота. 3:2, и позже ЦСКА чуть не спас игру.